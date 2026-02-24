Aproape de tragedie, în Turda. Un pieton a fost lovit pe trecere

Sursă: realitatea.net

Un accident rutier grav s-a produs în urmă cu scurt timp în zona Materna din municipiul Turda, unde un pieton a fost lovit de un autoturism chiar în timp ce traversa strada pe trecerea marcată.

Intervenție rapidă a echipajelor SMURD

La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale, alertate prin apel la 112. Paramedicii SMURD au acordat victimei primele îngrijiri chiar pe carosabil, starea acesteia fiind apreciată ca gravă, potrivit primelor evaluări.

După stabilizare, pietonul urmează să fie transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Impact produs pe trecerea de pietoni

Primele date indică faptul că accidentul s-a produs în zona unei treceri de pietoni semnalizate corespunzător. Polițiștii au demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc impactul și eventualele responsabilități.

Circulația rutieră în zona Materna este afectată temporar, atât din cauza intervenției echipajelor medicale, cât și a măsurătorilor efectuate de polițiști la fața locului.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să ofere detalii suplimentare despre starea victimei și concluziile preliminare ale cercetărilor.