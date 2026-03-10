Avertisment dur de la Trump: Iranul riscă lovituri „de 20 de ori mai puternice” dacă oprește petrolul din Golful Persic

Președintele Donald Trump a transmis unul dintre cele mai dure avertismente la adresa Iran, declarând că Statele Unite ale Americii vor răspunde devastator dacă Teheranul încearcă să oprească transportul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

Într-un mesaj public, Trump a afirmat că orice încercare de a bloca fluxul de petrol prin această rută maritimă ar avea consecințe severe pentru Iran.

Liderul american a avertizat că, în acel scenariu, Iranul ar putea fi lovit de armata americană „de douăzeci de ori mai puternic” decât până acum.

Trump a folosit și o formulare extrem de dură, spunând că asupra Iranului ar putea veni „moarte, foc și furie”, dacă regimul de la Teheran ar încerca să perturbe aprovizionarea globală cu petrol.

Amenințarea vine după ce oficiali iranieni au sugerat că ar putea bloca Strâmtoarea Ormuz ca răspuns la atacurile lansate de Statele Unite ale Americii și Israel asupra unor ținte din Iran.

Teheranul a avertizat că niciun petrol din regiunea Golfului Persic nu ar mai putea ajunge pe piețele internaționale dacă operațiunile militare împotriva sa continuă.

Strâmtoarea Ormuz este un punct strategic pentru economia mondială. Aproximativ o cincime din petrolul comercializat la nivel global trece prin această zonă îngustă dintre Iran și Peninsula Arabică, ceea ce face ca orice blocaj să aibă efecte imediate asupra prețurilor energiei.

Escaladarea tensiunilor din regiune a provocat deja fluctuații puternice pe piețele energetice, prețul petrolului depășind temporar pragul de 100 de dolari pe baril, pe fondul temerilor privind o posibilă întrerupere a transportului maritim în Golf.

În replică, oficiali iranieni au respins avertismentele liderului american, calificându-le drept „amenințări goale” și afirmând că Iranul nu va ceda presiunilor externe.

Situația rămâne extrem de tensionată, iar analiștii avertizează că orice incident militar în zona Strâmtorii Ormuz ar putea declanșa o criză energetică globală și ar extinde conflictul din Orientul Mijlociu.