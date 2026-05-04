Bărbat prins cu peste jumătate de tonă de cetină de brad transportată ilegal

Un bărbat de 47 de ani a fost depistat de polițiștii clujeni în timp ce transporta ilegal o cantitate mare de cetină de brad, în plină minivacanță de 1 Mai.

Acesta conducea o autoutilitară pe direcția Călățele – Huedin, iar în urma controlului efectuat de oamenii legii s-a constatat că în vehicul se aflau 630 de kilograme de cetină.

Verificările polițiștilor au arătat că bărbatul nu avea documente legale de proveniență sau de transport pentru materialul lemnos. În aceste condiții, transportul a fost considerat ilegal, iar conducătorul auto a fost sancționat contravențional. Amenda aplicată a fost de 2.000 de lei, iar întreaga cantitate de cetină de brad a fost confiscată, potrivit zcj.ro .

Cazul a fost descoperit în data de 3 mai, în cadrul unor acțiuni ale polițiștilor desfășurate pentru menținerea ordinii și siguranței publice. Reprezentanții poliției au transmis că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a preveni faptele antisociale și de a combate transporturile ilegale.

Intervenția scoate în evidență atenția autorităților față de respectarea legislației privind transportul materialelor lemnoase, dar și importanța documentelor care atestă proveniența acestora.