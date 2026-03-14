Bărbați reţinuţi pentru distrugerea gardului unei clădiri de patrimoniu din Cluj Napoca. Prejudiciul, estimat la 70.000 de lei

Doi clujeni. cu vârste de 24 şi 27 de ai, au fost reţinuţi şi apoi plasaţi sub control judiciar, pentru distrugerea gardului unei clădiri de patrimoniu din Cluj Napoca, prejudiciul fiind estimat la 70.000 de lei.

„La data de 12 martie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca – Biroul pentru Centrul Universitar, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, au reţinut două persoane bănuite de săvârşirea infracţiunii de distrugere în formă continuată. (2 acte materiale)”, anunţă sâmbătă IPJ Cluj, potrivit news.ro .

Din cercetările efectuate a reieşit că, la datele de 28 februarie, în jurul orei 05.25, respectiv 10 martie, în jurul orei 00.55, doi bărbaţi, de 24 şi 27 de ani, ambii din municipiul Cluj-Napoca, ar fi distrus gardul aflat la intrarea principală al unei clădiri situate pe strada Victor Babeş, din municipiu, obiectiv care face parte din Patrimoniul Cultural Naţional.

Prejudiciul cauzat este estimat la 70.000 de lei.

La data de 12 martie, faţă de cei doi bărbaţi a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore.

În urma prezentării acestora în data de 13 martie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.