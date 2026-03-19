Carburanții s-au scumpit din nou: motorina premium trece de 10 lei pe litru în unele benzinării

Prețurile carburanților au crescut joi dimineață cu 10–15 bani pe litru la motorină și cu 10 bani la benzină, iar motorina premium a depășit pragul de 10 lei în stațiile OMV, potrivit Monitorului Prețurilor Carburanților.

Prețul motorinei premium a ajuns la 10,10 lei pe litru în stația OMV de pe bulevardul Timișoarei din București. La Petrom, același sortiment costă 9,82 lei pe litru, la Rompetrol 9,94 lei, iar la MOL 9,88 lei.

Motorina standard și benzina continuă să se scumpească

Motorina standard, cel mai utilizat carburant din România, se vinde cu 9,40 lei pe litru la Petrom, 9,38 lei la Rompetrol, 9,32 lei la MOL și 9,54 lei la OMV.

Benzina standard a ajuns la 8,79 lei pe litru la Petrom, 8,88 lei la Rompetrol și 8,92 lei la OMV.

Sortimentul premium de benzină costă 9,38 lei la Petrom, 9,61 lei la Rompetrol și 9,65 lei în stațiile OMV.