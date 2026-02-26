Escrocherie la Cluj: Arestat preventiv după ce a păcălit zeci de oameni promițându-le că le repară centralele

Un bărbat de 40 de ani din comuna Panticeu, județul Cluj, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de înșelăciune în formă continuată, după ce ar fi păcălit mai multe persoane că le repară centralele termice, încasând bani în avans fără să mai execute lucrările promise.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul este cercetat pentru nouă acte materiale de înșelăciune, după ce, în perioada iulie 2025 – ianuarie 2026, ar fi indus în eroare tot atâtea persoane. Acesta le-ar fi promis victimelor că se ocupă de reparația centralelor termice, solicitând în schimb diverse sume de bani, plătite fie direct, fie prin transfer bancar.

După ce intra în posesia banilor, suspectul nu se mai prezenta pentru efectuarea lucrărilor și nici nu returna sumele primite, susțin polițiștii clujeni. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că prejudiciul total provocat celor nouă păgubiți se ridică la aproximativ 21.500 de lei. Până în acest moment, prejudiciul nu a fost recuperat.

Miercuri, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară la locuința bărbatului din Panticeu. Acesta a fost ridicat și dus la sediul Poliției, unde a fost reținut pentru 24 de ore.

Ulterior, joi, suspectul a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Judecătoria Cluj-Napoca. Instanța a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru recuperarea prejudiciului produs victimelor.