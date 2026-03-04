HUB-ul din Borhanci prinde contur, iar în Bună Ziua începe o școală de 30 de milioane de euro

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a prezentat marți, la Ziua Live, stadiul marilor proiecte educaționale aflate în derulare în oraș, cu accent pe HUB-ul educațional din Borhanci și viitoarea școală din cartierul Bună Ziua.

Proiectul din Borhanci include o creșă, grădiniță, școală, liceu și un bazin de înot, investiția fiind una dintre cele mai ample dezvoltări educaționale din Cluj-Napoca.

„Avem niște proiecte extraordinare pe partea educațională, la HUB-ul educațional din Borhanci – creșă, grădiniță, școală și liceu. Se lucrează la toate cele patru obiective”, a declarat viceprimarul.

Potrivit acestuia, școala și liceul au depășit deja pragul de 75% stadiu fizic de execuție, iar finalizarea lor este estimată pentru acest an. Într-un stadiu avansat se află și bazinul de înot, care ar urma să fie gata în perioada iunie–iulie.

„Bazinul de înot va fi gata în acest an, undeva în iunie–iulie. La fel, școala și liceul sunt într-o stare avansată de execuție, peste 75%”, a precizat Dan Tarcea.

Elevii, în noile clădiri din 2027

Conducerea Primăriei estimează că anul școlar 2027–2028 va fi primul desfășurat în noile spații educaționale din Borhanci.

„100%, anul școlar 2027–2028 va fi primul care se va desfășura acolo. Practic, în vara anului viitor, pentru că după finalizare trebuie parcurse etapele de acreditare și dotare”, a explicat viceprimarul.

În paralel cu lucrările la clădiri, municipalitatea lucrează și la infrastructura rutieră necesară pentru accesul la noul campus educațional.

„Lucrăm acolo cu RADP-ul”, a declarat Dan Tarcea, referindu-se la amenajarea drumurilor și a căilor de acces din zonă.

Școală nouă în Bună Ziua, investiție de 30 de milioane de euro

Un alt proiect major anunțat de autorități vizează cartierul Bună Ziua, unde urmează să înceapă lucrările la o nouă unitate de învățământ.

„Eu estimez că în luna martie vom fi pregătiți să băgăm lopata, să spun așa, la școala din Bună Ziua”, a afirmat viceprimarul.

Valoarea investiției este estimată la aproximativ 30 de milioane de euro, sumă pe care Tarcea o descrie drept una considerabilă.

„Este un obiectiv care ajunge la 30 de milioane de euro, un obiectiv serios, cu costuri foarte serioase. Ne-am obișnuit la Cluj să discutăm de zeci de milioane de euro ca și de 2 lei, dar sunt eforturi fantastice pe care le facem la Primărie pentru a asigura finanțarea acestor proiecte”, a subliniat acesta.

Prin aceste investiții, administrația locală își propune să răspundă creșterii populației școlare și nevoii tot mai mari de infrastructură educațională modernă în cartierele nou dezvoltate ale municipiului Cluj-Napoca.