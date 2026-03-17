Imagini revoltătoare după derby-ul U Cluj – CFR Cluj: toalete devastate și scaune incendiate pe Cluj Arena - FOTO

Derby-ul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj, disputat în prima etapă din play-off-ul Superligii României, s-a încheiat nu doar cu o victorie pe teren pentru „studenți”, ci și cu imagini scandaloase în tribune și în spațiile din incinta stadionului. După meci, zona destinataă fanilor CFR Cluj a fost găsită într-o stare deplorabilă.

În imaginile apărute pe rețelele de socializare se vede cum mai multe pisoare au fost rupte și smulse din perete, unele fiind aruncate pe jos. Ușile cabinelor de toaletă au fost rupte sau forțate, iar pe podea se pot observa resturi de ceramică și bucăți din instalațiile sanitare. Practic, o parte din grupurile sanitare au fost complet devastate.

Fanii Universității Cluj îi acuză pe suporterii rivali că ar fi provocat distrugerile, incidentul având loc în sectorul rezervat suporterilor CFR.

Tensiunile nu s-au oprit aici. La finalul meciului, mai mulți suporteri ai formației alb-vișinii au fost surprinși rupând scaune și aruncându-le în teren, iar în unele zone suporterii au dat foc chiar și câtorva scaune.

Pe teren, duelul dintre cele două rivale a oferit un spectacol demn de așteptările fanilor. CFR Cluj a deschis scorul în primul minut prin Lorenzo Biliboc, dar Luka Lukić a egalat rapid pentru „U”. Golul decisiv a venit în ultimul minut al timpului regulamentar, semnat de Lucas Mendy, care a adus victoria Universității Cluj, scor 2-1.

Atmosfera din tribune a fost una electrizantă, peste 20.000 de suporteri fiind prezenți pe Cluj Arena. În ciuda spectacolului sportiv, finalul derby-ului a fost umbrit de actele de vandalism care au lăsat urme adânci după seara fotbalistică din Cluj-Napoca.