Incendiu puternic într-un apartament din Cluj: focul a distrus întreaga locuință
Sursa foto: Știridecluj.ro
Un incendiu a izbucnit duminică seară, în jurul orei 20:20, într-un apartament dintr-un bloc situat pe strada Primăverii, în municipiul Gherla. Focul a pornit de la balcon și s-a extins într-una dintre camerele locuinței.
La fața locului au ajuns două autospeciale de stingere, alături de echipaje ale serviciului voluntar pentru situații de urgență. De asemenea, un echipaj SMURD a fost prezent, pregătit să intervină dacă era nevoie. Incendiul a fost stins înainte să se extindă la alte apartamente.
Apartament din Cluj, distrus într-un incendiu devastator
Balconul apartamentului a fost distrus, iar focul a afectat și o cameră. De asemenea, a fost afectat și balconul locuinței aflate deasupra. Nu au fost raportate persoane rănite. Pompierii au verificat apartamentele pentru a se asigura că nimeni nu a fost afectat de fum.
Din primele verificări, incendiul ar fi pornit, cel mai probabil, din cauza unei neglijențe legate de fumat. Cercetările sunt în desfășurare.
Citește și:
- 14:19 - Horațiu Potra, plimbat pe la parchete cu câteva zile înainte de procesul lui Călin Georgescu - VIDEO
- 14:17 - USR nu exclude un guvern minoritar susținut de AUR. Suveraniștii neagă zvonurile - SURSE
- 12:53 - PSD a decis să nu mai continue guvernarea cu Ilie Bolojan. Social-democrații nu exclud alegerile anticipate - SURSE
- 12:06 - Ipoteză șocantă în cazul fetițelor dispărute din Târnăveni: un martor spune că a văzut un microbuz cu numere de Bulgaria la locul dispariției
