Piedone aruncă bomba despre controlul judiciar în dosarul de braconaj: „Un subofițer a făcut pseudo-procese verbale”

Piedone s-a ales cu control judiciar din cauza unui dosar pornit pentru braconaj și port ilegal de arme! Aceste acuzații nu au legătură cu Cristian Popescu Piedone, însă acesta a povestit în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că așa a ajuns să fie interceptat, fiindcă telefonul unui ospătar era ascultat în dosarul de braconaj.

Piedone se apără și spune că nu a mers în control la hotelul care i-a adus problemele în justiție.

Piedone: „Au trecut 7 luni de zile, este încă control judiciar.”

De altfel, a declarat Piedone, nici măcar nu avea voie să efectueze controale ca șef ANPC.

„Au trecut 7 luni de zile, este încă control judiciar.



Eu sunt într-un dosar de trafic de arme și port ilegal de arme și braconaj. Păi ăsta-i dosarul de la Sinaia.



Eu am sunat ospătarul ăla de la Sinaia, care-l cunosc de 32 de ani. Eu l-am sunat pe ăla, după ce mi-am făcut controlul, două unități închise în județul Prahova și două unități în Brașov. Și acum, alea toate de patru stele, unde am fost personal. Și acum eu îl sun pe ăla unde eram cazat eu, nu unde erau cazați comisarii ANPC.

„Eu, ca președinte la autorității, n-am dreptul să efectuez control”

Îl sun pe respectivul, bă, tată, vin acolo, pregătește-mi și mie două, trei camere. Pune-i pe ăia să-și facă aia, să dau și eu exemplu. Uite, așa da, așa nu. Nu s-a efectuat control. Deci eu n-am efectuat control.

Eu, ca președinte la autorității, n-am dreptul să efectuez control. Eu am făcut TikTok ca să pun, uite, așa nu, uite, e un hotel de patru stele și uite, așa da, un hotel de... Când l-am sunat, nu eram eu pe tehnică. Era ospătorul și toți ăia că de unde-i căprioara, de unde-i mistrețul.



Ăla a auzit vocea lui Piedone. Stop cadru. Stop cadru. Stop cadru. De la DNA Ploiești. Bun, l-avem pe Piedone. L-a sunat pe unul să-i zică că vine în control.”, a declarat Piedone la Realitatea Plus.