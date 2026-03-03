Actualitate· 1 min citire
Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Corneliu Toader, dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS - VIDEO
3 mar. 2026, 10:19
Actualizat: 3 mar. 2026, 10:19
Podcasturile REALITATEA Ceva-n PLUS. Dr. Corneliu Toader / Cristina Răduță
Articol scris de Scris de Realitatea de Cluj
Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Durerea de cap sperie milioane de oameni. Când e cazul să ne îngrijorăm cu adevărat?
Dr. Corneliu Toader vine cu explicații, în premieră, la Realitatea Plus: ”Marea majoritate sunt cefalee benigne, nu sunt periculoase. Pe toți ne doare capul, iar doctorii nu sunt scutiți.”
Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net, vineri, de la ora 15:00.
Citește și:
- 18:32 - Viteză extremă pe autostradă: ce sancțiune a primit un șofer prins cu 204 km/h, deși avea permisul suspendat
- 17:35 - Mită pentru permis: cât a oferit un șofer prins băut la volan ca să scape de sancțiune
- 17:22 - OPINIE | Alin Tișe: Clujul, comuniune a sufletelor și a minților
- 16:39 - Ministerul Afacerilor Externe al României: peste 3.000 de români cer repatrierea. Aproximativ 16.000 sunt monitorizați în zonă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News