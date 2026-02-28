Reacție de la Cotroceni, după ce Israel și SUA au atacat Iranul. ”Sunt în contact permanent cu Ambasada noastră în Teheran”
Reacție de la Cotroceni, după ce Israel și SUA au atacat Iranul. ”Sunt în contact permanent cu Ambasada noastră în Teheran”
Marius Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională, a transmis, sâmbătă, la scurt timp după ce SUA și Israel au lansat un atac aerian asupra Iranului, că ambasadoarea României în Iran și personalul ambasadei sunt în siguranță.
”La cererea Președintelui României, sunt în contact permanent cu Ambasada noastră în Teheran. Șefa Misiunii, ambasadoarea Mirela Grecu, și întregul personal al Ambasadei sunt în siguranță și informează constant asupra evenimentelor în desfășurare.
Sunt, de asemenea, în contact nemijlocit cu ambasadorul Radu Ioanid și cu echipa Ambasadei noastre la Tel Aviv”, a scris Marius Lazurca, într-o postare pe X.
Citește și:
- 18:46 - Declarație de forță: Donald Trump nu exclude trimiterea trupelor terestre în Iran
- 17:55 - Crimă cutremurătoare într-un sat din România: bărbat găsit mort după două săptămâni. Iubita, principala suspectă
- 17:13 - Pierderi tot mai mari: un al patrulea militar din Statele Unite ale Americii a murit în ofensiva din Iran
- 16:50 - Tensiuni majore: Statele Unite ale Americii își retrag avioanele din Spania după condamnarea atacurilor asupra Iran
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News