Actualitate· 1 min citire

S-au stabilit optimile din UEFA Champions League: dueluri de foc și programul complet al meciurilor

27 feb. 2026, 15:38
Actualizat: 27 feb. 2026, 15:38
S-au stabilit optimile din UEFA Champions League: dueluri de foc și programul complet al meciurilor

S-au stabilit optimile din UEFA Champions League: dueluri de foc și programul complet al meciurilor

Articol scris de Ionuț Nichita

Partidele din optimile de finală ale Ligii Campionilor a fost stabilite, vineri, în urma tragerii la sorți de la Nyon (Elveția).

Optimi – Tabloul complet al duelurilor

Iată cum arată împerecherile pentru faza optimilor de finală din Liga Campionilor 2025-26:

  • Paris Saint‑GermainChelsea FC

  • Galatasaray SKLiverpool FC

  • Real Madrid CFManchester City FC

  • Atalanta BCFC Bayern München

  • Newcastle United FCFC Barcelona

  • Atlético MadridTottenham Hotspur FC

  • FK Bodø/GlimtSporting CP

  • Bayer 04 LeverkusenArsenal FC

Programul meciurilor din optimile Ligii Campionilor

  • Turul optimilor: 10-11 martie 2026

  • Manșa retur: 17-18 martie 2026

Citește și:

Mai multe articole despre

champions league

Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate