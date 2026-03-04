Susținătorii MAGA, tot mai nemulțumiți de Donald Trump din cauza războiului cu Iran: „America trebuia să fie pe primul loc”

O parte dintre susținătorii mișcării MAGA și-au exprimat public nemulțumirea față de decizia președintelui Donald Trump de a implica Statele Unite în conflictul cu Iranul, alături de Israel, considerând că acesta se îndepărtează de promisiunile făcute în campaniile electorale.

Pe rețelele sociale și în emisiuni conservatoare, mai mulți influenceri și susținători ai fostului președinte au criticat ofensiva militară, afirmând că prioritățile administrației ar trebui să fie strict legate de interesele interne ale SUA.

„Am votat pentru America First, nu pentru războaie în Orientul Mijlociu”, a scris un susținător pe o platformă online. Alții au acuzat Casa Albă că pune interesele Israelului înaintea celor ale americanilor.

Nemulțumirea vine în contextul în care Trump a promis, în trecut, reducerea implicării militare a SUA în conflictele externe și retragerea din „războaiele fără sfârșit”. Actuala ofensivă este percepută de unii dintre alegătorii săi drept o încălcare a acestor angajamente.

Analiștii politici susțin că ruptura din interiorul bazei MAGA ar putea afecta sprijinul electoral al lui Trump, mai ales în rândul votanților izolaționiști și anti-intervenționiști.

Cu toate acestea, o altă parte a susținătorilor continuă să-l apere, argumentând că acțiunile militare sunt necesare pentru securitatea națională și pentru descurajarea amenințărilor externe.

Disputa arată o divizare tot mai vizibilă în interiorul taberei conservatoare, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.