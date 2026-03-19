Tensiuni în UE: liderii europeni nu reușesc să-l convingă pe Viktor Orbán să deblocheze finanțarea pentru Kiev
Liderii Uniunii Europene reuniți la Bruxelles nu au reușit să ajungă la un consens în privința sprijinului financiar pentru Ucraina, după ce premierul Ungariei, Viktor Orbán, și-a menținut poziția de blocaj asupra unui împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Kievului.
Potrivit unor oficiali europeni, eforturile de convingere au fost intense, dar fără rezultat. „Au încercat. Au eșuat”, a declarat unul dintre aceștia, subliniind că negocierile nu au dus la nicio schimbare de poziție.
Împrumutul fusese convenit încă din luna decembrie, însă punerea sa în aplicare este blocată de Budapesta, în contextul unor divergențe legate de tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba. Relațiile apropiate ale lui Orbán cu Moscova complică și mai mult situația.
Refuzul Ungariei a stârnit nemulțumiri puternice în rândul liderilor europeni, mai ales că lipsa finanțării ar putea lăsa Ucraina fără resurse în următoarele săptămâni.
„Discuțiile au fost dure, dar Viktor încă nu se clintește”, a declarat un alt oficial european, în timp ce alți lideri au recunoscut că presiunea asupra premierului ungar a fost una considerabilă, fără succes însă.
Citește și:
- 18:46 - Noi DEZVĂLUIRI BOMBĂ ale lui Cristian Rizea. Acuzații grave privind prejudicierea statului român
- 18:28 - Europa schimbă strategia: Franța, Germania și alte state, gata să intervină pentru securizarea Strâmtorii Ormuz
- 17:36 - Probleme uriașe pentru Real Madrid: Thibaut Courtois, OUT 6 săptămâni înaintea meciurilor din Champions League
- 17:13 - Buget uriaș pentru conflict: Trump solicită Congresului 200 de miliarde de dolari pentru a opri războiul cu Iran
