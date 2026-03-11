Tragedie în Cluj-Napoca: un tânăr de 27 de ani a murit după ce a căzut de pe o schelă, de la etajul patru
Tragedie în Cluj-Napoca: un tânăr de 27 de ani a murit după ce a căzut de pe o schelă, de la etajul patru
Un grav accident de muncă a avut loc miercuri dimineață, pe strada Tudor Vladimirescu din Cluj-Napoca. Un tânăr în vârstă de 27 de ani, care lucra la fațada unui bloc, s-a prăbușit de pe o schelă. Din primele informații, acesta a căzut de la înălțimea etajului patru.
Imediat după prăbușire, la fața locului au ajuns pompierii și un echipaj medical de ambulanță. Medicii l-au găsit pe tânăr inconștient și în stop cardio-respirator, începând imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, bărbatul nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decedat.
Poliția a început o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia. Se verifică dacă au fost respectate normele de siguranță la locul de muncă și dacă schela pe care lucra tânărul era montată corect.
Citește și:
- 14:17 - SRI menține nivelul de alertă teroristă
- 13:53 - Nicușor Dan, după ședința CSAT:”SUA vor să trimită echipamente defensive, nu vorbim de armament. Românii nu au motiv de îngrijorare”
- 13:35 - Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse, în data de 12 martie
- 12:55 - 36 de ani de la adoptarea Proclamației de la Timișoara
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News