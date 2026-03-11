Tragedie în Cluj-Napoca: un tânăr de 27 de ani a murit după ce a căzut de pe o schelă, de la etajul patru

Un grav accident de muncă a avut loc miercuri dimineață, pe strada Tudor Vladimirescu din Cluj-Napoca. Un tânăr în vârstă de 27 de ani, care lucra la fațada unui bloc, s-a prăbușit de pe o schelă. Din primele informații, acesta a căzut de la înălțimea etajului patru.

Imediat după prăbușire, la fața locului au ajuns pompierii și un echipaj medical de ambulanță. Medicii l-au găsit pe tânăr inconștient și în stop cardio-respirator, începând imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, bărbatul nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decedat.

Poliția a început o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia. Se verifică dacă au fost respectate normele de siguranță la locul de muncă și dacă schela pe care lucra tânărul era montată corect.