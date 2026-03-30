Tragedie rutieră în județul Cluj: cinci morți într-un accident în care au fost implicate două camioane şi un autoturism

Un accident grav s-a produs luni dimineața pe un drum din județul Cluj, după ce un autoturism și două autocamioane s-au ciocnit. În urma impactului, cinci persoane au murit. Traficul rutier pe DN 1F este oprit pe ambele sensuri, circulaţia fiind deviată pe rute ocolitoare.

UPDATE 9:35 - Cinci persoane au decedat în urma unui grav accident petrecut la Sânpaul, în județul Cluj. Traficul în zonă este blocat.

Din primele date, în accident au fost implicate un autocamion și un autoturism.

La fața locului ntervin patru autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD, două echipaje SAJ și un elicopter SMURD.

UPDATE Şase persoane au fost rănite, luni dimineaţă, într-un accident produs în zona localităţii Sânpaul, judeţul Cluj, fiind implicate două camioane şi un autoturism.

”Pompierii lucrează pentru descarcerarea a cinci bărbaţi, care sunt, din primele date, inconştienţi. În momentele următoare va ateriza şi elicopterul”, a transmis ISU Cluj.

Taficul rutier uşor este deviat pe un drum local din Sânpaul. Cât privește traficul greu (camioane), acesta este deviat pe următoarele rute ocolitoare:

1.) Cluj-Napoca → Zalău

DN 1 până la Huedin, apoi DN 1G spre Zimbor, continuare spre Zalău



2.) Zalău → Cluj-Napoca

Zalău → Românaşi → Poarta Sălajului → Sânmihaiu Almaşului → Zimbor → Huedin → Cluj

DN 1H până la Românaşi, apoi legătură spre DN 1G (Zimbor), continuare spre Huedin şi apoi DN 1 → Cluj-Napoca

ŞTIREA INIŢIALĂ

Accidentul s-a produs în zona localităţii Sânpaul, pe DN 1F, fiind implicate două camioane şi un autoturism.

”În urma impactului, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de circulaţie. Conform primelor informaţii, şase persoane au fost rănite”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

Acolo intervin patru autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanţe SMURD şi două echipaje SAJ. Totodată, este aşteptat să aterizeze elicopterul SMURD de la Punctul Aeromedical Jibou.

”Sunt anunţate patru victime încarcerate, în stare gravă”, a arătat ISU Cluj.