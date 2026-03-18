Traian Băsescu avertizează populația: „Avem două războaie care se află la distanțe mici!”

România este într-o situație dificilă, avem două războaie la distanțe mici, iar populația trebuie să conștientizeze aceste riscuri, avertizează Traian Băsescu.

Traian Băsescu: „România este într-o situație dificilă!”

„În primul rând ar trebui ca populația să fie conștientizată. Dacă vă uitați, toate ieșirile politicienilor noștri sunt: nu aveți grijă, e totul bine, nu suntem în pericol, nu ni se poate întâmpla nimic. Iar eu o spun foarte deschis, ni se poate întâmpla foarte multe.

Deci, România este într-o situație dificilă, iar populația trebuie conștientizată, trebuie să știe că pacea nu e o garanție, nu avem o garanție în momentul de față că va fi pace, că România nu va fi afectată. Avem două războaie la distanțe mici. Ambele războaie se duc și cu echipamente militare care pot lovi teritoriul României.” , a zis Traian Băsescu.