Victorie categorică la FRF: Răzvan Burleanu obține al patrulea mandat cu 258 de voturi

Răzvan Burleanu a fost reales, miercuri, în funcția de președinte al Federației Române de Fotbal, obținând al patrulea mandat consecutiv la conducerea FRF, după o victorie categorică în cadrul Adunării Generale desfășurate la Casa Fotbalului din București.

Actualul președinte a primit 258 din cele 263 de voturi exprimate, în timp ce contracandidatul său, Ilie Ștefan Drăgan, a fost votat de doar 5 membri. Rezultatul confirmă susținerea covârșitoare de care Burleanu se bucură în rândul structurilor afiliate federației.

Răzvan Burleanu a ajuns pentru prima dată la conducerea FRF în 2014, la doar 29 de ani, când a câștigat surprinzător alegerile din postura de outsider, într-un context marcat de condamnarea lui Gheorghe Popescu în Dosarul Transferurilor, chiar înainte de scrutin.

În turul doi, acesta l-a învins pe Vasile Avram, beneficiind și de sprijinul altor candidați retrași. Ulterior, Burleanu și-a consolidat poziția, câștigând un nou mandat în 2018, după ce l-a învins pe Ionuț Lupescu încă din primul tur, iar în 2022 a fost reales fără contracandidat, cu votul unanim al celor prezenți.