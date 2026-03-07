Volodimir Zelenski: în Orientul Mijlociu s-au folosit în trei zile mai multe rachete Patriot decât în Ucraina din 2022 până acum
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că în doar trei zile de conflict în Orientul Mijlociu au fost folosite mai multe rachete Patriot decât în apărarea Ucrainei de la începutul invaziei ruse, în 2022.
Liderul de la Kiev a făcut această afirmație în contextul intensificării atacurilor dintre Iran, Israel și Statele Unite ale Americii, unde sistemele de apărare antiaeriană sunt folosite intens pentru interceptarea rachetelor și dronelor.
Zelenski a sugerat că ritmul consumului de muniție antiaeriană în noul conflict este extrem de ridicat și a subliniat, indirect, presiunea asupra stocurilor occidentale de sisteme și interceptoare.
Declarația vine în contextul în care Ucraina continuă să ceară sprijin militar suplimentar pentru a-și apăra spațiul aerian în fața atacurilor lansate de Rusia.
Sistemele Patriot sunt printre cele mai avansate mijloace de apărare antiaeriană din lume și au jucat un rol esențial în interceptarea rachetelor balistice și a altor proiectile în conflictele recente.
