Vreme rece, precipitații mixte și vânt puternic, până sâmbătă dimineață. Avertismentul meteorologilor

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, o informare meteorologică valabilă în intervalul 9 aprilie, ora 10:00 – 11 aprilie, ora 10:00, care anunță vreme deosebit de rece pentru această perioadă, intensificări ale vântului și precipitații mixte în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări temporare în centrul, estul și sud‑vestul României, cu viteze de 45–55 km/h, iar în zonele montane rafalele pot depăși 50–70 km/h.

În centrul, estul și sudul țării sunt așteptate ploi, lapoviță și ninsoare, iar în estul și sud‑estul Transilvaniei se poate depune un strat de zăpadă de 3–6 cm. La munte va ninge pe arii extinse, iar în Carpații Meridionali și Orientali, la altitudini mari, stratul de zăpadă poate ajunge la 5–10 cm.

ANM avertizează că vremea va fi deosebit de rece, cu temperaturi minime negative în jumătatea de nord a țării și izolat în rest, condiții în care se va produce brumă.

Meteorologii precizează că, în funcție de evoluția fenomenelor, informarea poate fi actualizată prin avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate.