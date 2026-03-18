Bugetul pe 2026, pe ultima sută de metri: dezbateri în plenul Parlamentului astăzi, vot decisiv mâine

Parlamentul începe miercuri dezbaterea finală a proiectului de buget pe 2026, după două zile de discuții intense în comisiile de specialitate și în comisiile reunite de buget-finanțe. Votul final este programat pentru joi.

Parcursul proiectului de buget în comisii

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026, adoptat de Guvern joia trecută, a fost transmis Parlamentului vineri. Până luni la ora 13:00, senatorii și deputații au putut depune amendamente, dintre care o parte au fost ulterior aprobate în comisiile reunite de buget-finanțe.

Luni seara, între orele 18:00 și 22:00, comisiile de specialitate s-au reunit pentru a analiza proiectul, a discuta cu ordonatorii principali de credite și a emite avizele necesare. Toate bugetele au primit aviz favorabil.

Aprobarea bugetelor ordonatorilor de credite

Marți, parlamentarii din comisiile reunite de buget-finanțe au continuat analiza proiectului și au aprobat bugetele ordonatorilor de credite. Discuțiile tehnice și votul pe articole se vor încheia miercuri dimineață.

Dezbateri în plen și votul final

După finalizarea lucrărilor din comisii, proiectul de buget va ajunge în plenul reunit al Parlamentului. Ședința comună pentru dezbaterea proiectului legii bugetului de stat și a proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2026 începe miercuri la ora 16:00.

Dezbaterile vor continua joi, zi în care este programat și votul final asupra celor două proiecte.