România continuă să blocheze proiecte importante, deși deciziile acestea ne îngroapă țara! Hidrocentrale întârziate, investiții amânate și capacități de producție care rămân nefinalizate. Toate au alimentat suspiciunile potrivit cărora deciziile sunt luate mai degrabă pentru a răspunde ordinelor de la Bruxelles decât intereselor țării. Sorin Grindeanu a acuzat-o recent pe Diana Buzoianu că a blocat activitatea a șapte hidrocentrale, prin întârzierea avizelor de mediu și blocarea unor proiecte. Totodată, Traian Băsescu și Ion Cristoiu au făcut declarații care susțin că autoritățile execută politicile impuse de la Bruxelles. Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere de la cei vizați de acuzații, dar până la acest moment nu a primit un răspuns.
Listarea Hidroelectrica, jalon din PNRR convenit cu Comisia Europeană, alimentează cel mai puternic criticile potrivit cărora deciziile luate de România sunt tot mai puternic influențate de obiectivele stabilite la Bruxelles. Declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre posibila vânzare a unor pachete de acțiuni au atras acuzații grave și i-au împărțit pe politicieni în tabere.
„Am prezentat, Este adevărat și o listă exploratorie pentru companii care sunt eligibile pentru listare, dar este doar în explorare. Cred foarte tare că această listare este un instrument extrem de eficient pentru a introduce buna guvernanță”, declara Oana Gheorgiu în aprilie 2026.
Acesta este punctul din care a pornit cel mai recent scandal. Disputa a escaladat, iar experții au transmis numeroase semnale de alarmă. Potrivit multora dintre specialiștii în economie, vânzarea acțiunilor de la companiile profitabile este un act de distrugere economică.
Închiderea termocentralelor și presiunea PNRR
Nu este însă singurul exemplu. România a închis mai multe termocentrale pe cărbune după ce, în primăvara anului acesta, guvernul a bătut palma cu Uniunea Europeană pentru acest lucru, prin ordonanță de urgență, pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR. Mai exact, Comisia Europeană le-a cerut statelor din blocul comunitar să reducă poluarea, fără să țină cont de faptul că multe țări funcționează cu ajutorul centralelor.
„Depunem eforturi pentru a ne asigura că industriile curate ale viitorului sunt dezvoltate în Europa. Mesajul este foarte clar: poluezi, trebuie să plătești un preț!”, spune Ursula von der Leyen.
Ilie Bolojan cere redeschiderea capacităților energetice
lie Bolojan regretă acum decizia. Suntem în stare de alertă energetică, iar premierul demis cere redeschiderea capacităților și a pasat vina către ministere și autoritățile locale, invocând greaua moștenire a proiectelor proaste.
„Incapacitatea administrativă care ține de companiile care gestionau aceste probleme, care ține de ministere, care ține de toate autoritățile implicate, autorități locale, autorități centrale, și așa mai departe. Aici nu e vorba de o persoană responsabilă”, a spus Bolojan în timpul unei conferințe de presă
Față de România, Polonia și-a păstrat capacitățile de rezervă și a amânat renunțarea la cărbune, iar Germania a reactivat temporar centralele pe cărbune pentru a-și proteja sistemul energetic.
Noi acuzații privind proiectele hidroenergetice
Disputa continuă acum în jurul proiectelor hidroenergetice. Sorin Grindeanu susține că întârzierile sunt provocate de Ministerul Mediului și o indică pe Diana Buzoianu drept responsabilă pentru blocarea unor investiții importante.
„În aces moment sunt 7 hidrocentrale, 7, care sunt blocate pentru că doamna Buzoianu și cei de la USR s-au comportat iresponsabil”, a spus Sorin Grindeanu.
Critici la adresa Bruxelles-ului din partea politicienilor și analiștilor
Și fostul președinte, Traian Băsescu a acuzat că guvernul execută politicile impuse de la Bruxelles:
„Lumea, dacă vrea să vadă ce înseamnă să fii prost, se uită la România şi vede aşa: că nişte miniştri au fost de acord să închidă termocentrale pe cărbune, pentru că au bani în PNRR şi în fondurile de coeziune să facă termocentrale pe gaze, ca să nu mai poluăm. Am ajuns aici cu niște panarame de miniștri de ani de zile, de ani de zile, indiferent cum se numesc, că de regulă am văzut numai papițoi la Energie”.
Analistul Realitatea PLUS, Ion Cristoiu, spune că și de această dată mai presus decât interesul național a fost cel al Uniunii Europene.
„Ca și în cazul centralelor nucleare, nu întotdeauna interesul Bruxelles coincide cu interesul României. Romania a avut un sistem foarte bun de centrale pe cărbune și daca funcționau acum și nu ar fi fost închise nu am mai fi avut probleme cu criza energetică”
Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei care a fost în trecut criticat pentru că ar face aceleași jocuri, atacă acum Uniunea Europeană în scandalul energiei.
„Atunci când sistemul tău energetic depinde de alții și de vreme, înseamnă că depinzi de noroc si într-o zi norocul se termina. România nu trebuie să spună ”Da” la toate tâmpeniile care vin de la Bruxelles, la toate constrangeriile”.