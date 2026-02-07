Topul salariilor minime în Europa în 2026. Care țări plătesc cel mai mult și pe ce loc se află România

Salariile minime variază foarte mult în Europa

Salariile minime variază foarte mult în Europa. Euronews Business le analizează mai atent atât în ​​euro, cât și în funcție de puterea de cumpărare, începând cu începutul anului 2026.

Aproximativ 12,8 milioane de lucrători din 22 de țări ale UE câștigă un salariu minim sau mai puțin, potrivit unei estimări Euronews bazate pe date Eurostat. Prin urmare, milioane de oameni urmăresc cu atenție anunțurile privind salariul minim pentru a vedea dacă vor primi o mărire decentă în noul an.

Cel mai mare salariu minim, în Luxemburg

Cu toate acestea, aproximativ o treime dintre persoanele care câștigă salariul minim nu au înregistrat nicio creștere în ianuarie 2026 față de iulie 2025. În patru țări, nu a existat nicio creștere în ultimul an. Așadar, în ianuarie 2026, care țări europene au cele mai mari salarii minime? Cât valorează aceste salarii în termeni de putere de cumpărare? Și cum se schimbă clasamentele atunci când se compară sumele nominale în euro cu puterea de cumpărare?

În statele membre ale UE, salariul minim brut lunar variază de la 620 EUR în Bulgaria la 2.704 EUR în Luxemburg. Dacă sunt incluse țările candidate, Ucraina este o excepție, cu 173 EUR, urmată de Moldova cu 319 EUR.

Cinci țări au salarii minime peste 2.000 de euro. Pe lângă Luxemburg, acestea sunt Irlanda (2.391 de euro), Germania (2.343 de euro), Olanda (2.295 de euro) și Belgia (2.112 euro). Sub acest grup de vârf, Franța se situează cu 1.823 EUR, în timp ce Spania scade la 1.381 EUR, ceea ce subliniază cât de mult diferă nivelurile chiar și între țările vecine.

Astfel, Eurostat grupează salariile minime în trei categorii: peste 1.500 EUR, între 1.000 și 1.500 EUR și sub 1.000 EUR. Spania, Slovenia, Lituania, Polonia, Cipru, Portugalia, Croația și Grecia se încadrează în acest grup mediu. Diferențele dintre ele sunt relativ mici.

Mai puțin de 1.000 de euro în jumătate din țările europene

În 29 de țări — 22 de state membre ale UE și șapte candidate — salariul minim este sub 1.000 de euro în 15 țări. Toate țările candidate la UE se încadrează în acest grup cu cele mai mici venituri. Sunt incluse și câteva țări din Europa de Est.

De exemplu, salariul minim este de 924 EUR în Cehia, 838 EUR în Ungaria, 795 EUR în România, 654 EUR în Turcia și 517 EUR în Albania. Trei țări candidate au salarii minime mai mari decât Bulgaria.

Puterea de cumpărare restrânge clasamentul

Atunci când se compară salariile minime între țări, standardele puterii de cumpărare (PPS) contează deoarece costul vieții variază foarte mult. Odată ajustate în funcție de puterea de cumpărare, diferențele salariale dintre țări devin mult mai mici decât în ​​termeni nominali.

PPS oferă o comparație mai echitabilă prin utilizarea unei monede artificiale care reflectă ceea ce oamenii pot cumpăra efectiv în fiecare țară, uniformizând puterea de cumpărare reală în comparație cu termenii stricti ai valorii euro.

Un PPS este o unitate monetară artificială care, în teorie, achiziționează același coș de bunuri și servicii în fiecare țară. Având în vedere acest lucru, în cele 22 de țări ale UE, salariul minim variază de la 886 în Estonia la 2.157 în Germania, exprimat în termeni PPS. Deși clasamentul se modifică ușor, primele nouă țări rămân aceleași atât în ​​euro, cât și în ceea ce privește PCS.

În afară de Albania, țările candidate la UE au rezultate mai bune în ceea ce privește paritatea de cumpărare (PPS), având o putere de cumpărare mai mare decât mai multe state membre ale UE. Printre cele 27 de țări în care sunt disponibile atât cifre în euro, cât și cifre în funcție de paritatea de preț (PCP), România este cel mai mare câștigător, clasamentul său urcând de pe locul 20 pe locul 12. Macedonia de Nord se îmbunătățește și ea, trecând de pe locul 26 în euro pe locul 20 în funcție de PCP. Serbia urcă de pe locul 22 pe locul 17, în timp ce Turcia urcă trei locuri.

În schimb, Cehia și Estonia sunt cele mai mari pierzătoare, fiecare coborând opt locuri. Cehia coboară de pe locul 16 pe locul 24, în timp ce Estonia scade de pe locul 18 pe locul 26. Nu există un salariu minim legal în Italia, Austria și trei țări nordice: Suedia, Danemarca și Finlanda.

Unde nu s-au modificat salariile minime?

În rândul țărilor UE, salariul minim a rămas neschimbat în Belgia, Estonia, Grecia, Spania, Luxemburg și Slovenia între iulie 2025 și ianuarie 2026.

Bulgaria, Ungaria, Lituania și Slovacia au înregistrat cele mai mari creșteri, fiecare cu peste 11% în această perioadă.

De asemenea, a rămas același în Estonia, Spania și Slovenia între ianuarie 2025 și ianuarie 2026. În România, salariul minim în moneda națională a rămas neschimbat, dar a scăzut ușor în euro în ambele perioade.

Motivele din spatele diferențelor

Experții de la Institutul Sindical European (ETUI) au remarcat că o productivitate mai mare este baza unor salarii și venituri sustenabile mai mari. Economiile cu o activitate industrială sau financiară mai puternică tind să fie mai productive.

Industriile de înaltă tehnologie prezintă, de obicei, și o productivitate mai mare. Puterea de negociere mai puternică a lucrătorilor este un alt factor cheie.