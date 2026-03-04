Vești bune pentru clujeni! Primăria taie majorările la taxe și dă reduceri automate pentru mii de proprietari

Clujenii primesc o gură de oxigen în privința taxelor locale. Primarul Clujului, Emil Boc, a anunțat că impozitele pentru clădiri, terenuri și autovehicule vor rămâne la nivelul minim permis de lege, iar unele majorări aplicate până acum vor dispărea complet.

Potrivit noilor precizări ale administrației locale, majorările de 5%, 10% și 15% care erau aplicate în funcție de zona de impozitare au fost eliminate, iar calculul taxelor se va face strict după prevederile Codului fiscal.

Există și vești bune pentru anumite categorii de contribuabili. Persoanele cu dizabilități – cu handicap grav sau accentuat – vor beneficia în continuare de reduceri, iar pentru cei care erau deja înregistrați anul trecut facilitățile se aplică automat, fără depunerea unei noi cereri. În cazul celor care au obținut acest statut în 2026, este necesară depunerea unei cereri însoțite de certificatul care atestă handicapul.

Reduceri automate vor fi acordate și pentru proprietarii imobilelor vechi. Clădirile cu o vechime de peste 50 sau chiar 100 de ani vor beneficia de diminuarea impozitului, iar verificările se fac direct în bazele de date ale primăriei, fără ca proprietarii să fie nevoiți să depună documente suplimentare.

Pentru clujenii care au achitat deja impozitele, există două variante: pot solicita rambursarea diferenței sau suma va rămâne în contul primăriei ca plată în avans pentru anul viitor.

Noile reglementări vor deveni operaționale începând cu 16 martie, până atunci autoritățile locale lucrând la corelarea și verificarea bazelor de date pentru ca fiecare contribuabil să beneficieze de cota legală actualizată.

„La Cluj facem tot ce ne stă în putință pentru a păstra taxele și impozitele locale la un nivel cât mai redus. Știm că perioada pe care o traversăm nu este deloc ușoară și fiecare sprijin concret contează”, a declarat primarul Emil Boc.