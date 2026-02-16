Alexandra Păcuraru, mesaj de forță pentru români: „România va renaște prin credință. Să plece hoții, să vină patrioții!”

Vicepreședintele AUR pentru regiunea Dobrogea, Alexandra Păcuraru, a transmis un mesaj public în care critică actuala guvernare și susține în continuare că este absolut necesar să se organizeze alegeri anticipate.

Din punctul ei de vedere, România traversează o criză morală, economică și politică și a acuzat actualii lideri că ar fi contribuit la degradarea valorilor și la sărăcirea populației. Totodată, aceasta a susținut că liderii AUR, Călin Georgescu și George Simion, ar fi ținta unor campanii de denigrare.

Alexandra Păcuraru: „Falsa dreptate le conferă putere și control”

„Vorbind despre inimă și credința tare în bunul Dumnezeu, dreptatea va fi dreaptă. Vedeți, societatea noastră se confruntă astăzi cu o criză gravă a valorilor morale și spirituale. Au ajuns la putere acești oameni batjocoritori de Dumnezeu, care au luat adevărul în râs, au băgat țara în recesiune și sărăcie. Osterizarea României a fost forțată, dar bine implementată și premeditată de foarte mult timp, având la bază doar minciuna care, repetată zilnic pe toate structurile lor de forță, unele plătite, unele șantajate, a devenit o minciună normală, s-a transformat în falsa dreptate. Falsa dreptate le conferă încă putere și control.

Românii știu că au fost mințiți, dar românii au răbdare. Au credință, au putere și au ceea ce ei nu au, rezistență. Vor protesta pașnic până adevărul se va afla. În fiecare zi, oamenii sunt în stradă. Cer alegeri anticipate. Cer turul doi înapoi, pentru că, odată ce turul unu a fost validat de către Curtea Constituțională, nu este imposibil să ne întoarcem toți la vot. Este chiar vital, urgent, pentru că aceasta este voința majorității românilor, să își voteze președintele și votul lor să fie respectat în țara lor”, a explicat clar Alexandra Păcuraru.

„Georgescu - președinte, Simion - premier”

Alexandra Păcuraru a mai declarat că Georgescu președinte si George Simion premier este singura soluție pentru ca România să fie salvată.

„Lui Georgescu i s-au fabricat aceste dosare. Lui George Simion i s-au fabricat toate știrile false, doar ca să dezbine românii, să creeze frică, să creeze dezamăgire, dar nu mai ține. Conservele securiste sunt total disperate. Manipularea lor mincinoasă nu mai ține românii în casă. Dimpotrivă, românii au înțeles că ura alimentată de cei ce vor ca România să rămână sclava cancelariilor străine este fatală pentru noi toți.

Din acest motiv, românii se unesc și luptă asumat pentru Călin Georgescu și pentru George Simion, ca România să redevină suverană, în belșug și în pace, așa cum trebuie și așa cum vrem noi toți. Acesta este și motivul pentru care suveraniștii sunt zilnic atacați. Bine că nu văd nenorocirile celor de la guvernare, dar atacă cel mai puternic partid din opoziție, care nu a fost niciodată la guvernare. Atacă AUR în continuare cât pot ei de tare.

Noi mergem cu demnitate, cu Dumnezeu înainte, până se va face dreptate pentru noi toți, pentru că adevărul va ieși la lumină curând și România va fi far de lumină. România va fi așa cum a spus părintele Arsenie Boca, ca aurul trecut prin foc. În România s-a produs deja o mare trezire spirituală, motiv pentru care, după ce ne luăm țara înapoi, România va fi un mare centru de pelerinaj pentru toți creștinii din întreaga lume. România va fi un far de lumină pentru întreaga omenire.

Va reveni lumina, va crește importanța familiei. Vor apărea semnele marii treziri și, din aceste motive, suntem atacați cu atâta disperare, pentru că ei vor să ne distrugă identitatea creștină, vor să ne distrugă bisericile, mănăstirile, vor să ne distrugă familia tradițională, fără de care nu există viitor. Dar nu reușesc, pentru că vom renaște împreună din cenușa noastră.

Mâine, la ora 10:00, voi fi la Sfânta Catedrală din Constanța ca să îl susținem toți pe Călin Georgescu, iar la ora 11:00 ne vom uni toți în rugăciune ca adevărul să iasă la lumină și judecata să fie dreaptă. Vă aștept pe toți în număr mare alături de mine la Sfânta Catedrală, începând cu ora 10:00”, a declarat Alexandra Păcuraru.

Întrebată de ce se tem conducătorii din prezent de Călin Georgescu și de guvernarea partidului AUR, Păcuraru a declarat că „zilele din urmă se vor încheia cu înlăturarea răutății”.

„Îți răspund cu ce ne învață Biblia. Zilele din urmă se vor încheia cu înlăturarea răutății. Asta ne spune biblia. Să plece hoții, să vină patrioții ca să se împlinească și ceea ce a spus sfântul prooroc Isaia, pământul nostru va fi transformat în paradis. Și există oameni care dețin adevărul, cei care rezistă și nu se vând. Sunt puțini, dar eficienți. Istoria noastră este schimbată de sufletele trezite”, a mai declarat Alexandra Păcuraru.