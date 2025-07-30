ANCA ALEXANDRESCU, IPOTEZĂ-ȘOC DUPĂ DEBARCAREA LUI ANASTASIU: BOLOJAN VA TRĂDA DIN NOU PNL ȘI ÎL VA NUMI VICEPREMIER PE OMUL LUI DE CASĂ

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, lansează un scenariu bombă, aflat de la surse politice

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, lansează un scenariu bombă, aflat de la surse politice. Jurnalista a afirmat că după plecarea vicepremierului șpăgar Dragoș Anastasiu, Ilie Bolojan își va trăda colegii de partid de la PNL, pentru a merge tot pe mâna oamenilor lui de casă, de care i-a adus de la Oradea.

Potrivit Ancăi Alexandrescu, cel care va prelua postul vacant de vicepremier pe reorganizarea companiilor va fi Mihai Jurcă, om de încredere al lui Ilie Bolojan, pe care acesta l-a propulsat într-o serie de funcții importante în instituțiile din Bihor, iar apoi l-a adus la Palatul Cotroceni, în momentul în care a devenit președinte interimar al țării.

"Ilie Bolojan nu-și dorește ca vicepremierul să fie dat de PNL. De PSD nici nu se pune problema. Dar Ilie Bolojan își trădează din nou colegii de partid, pe cei de la PNL. Va fi el o perioadă interimar și când vor expira cele 45 de zile, are în intenție, din informațiile mele, să-l pună vicepremier pe sluga sa adusă de la Oradea, pe domnul Jurcă, un personaj care nu s-a remarcat cu nimic, doar pentru faptul că este sluga lui și că execută.

Ilie Bolojan își aduce la Cotroceni încă un supus de la Oradea

A fost city manager la Oradea, a condus mai multe instituții din subordinea primăriei Consiliului Județean. Și acum, domnul Bolojan, după ce va înțelege și PNL că el nu este, de fapt, premierul PNL-ului, îl va pune pe domnul Jurcă vicepremier," a afirmai realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Afirmațiile Ancăi Alexandrescu sunt susținute și de o serie de manifestări explicite de revoltă în rândul aleșilor PNL din teritoriu, mai ales după ce șeful guvernului a pus gând rău programului "Anghel Saligny"

PNL, pe un butoi cu pulbere! Primarul Slatinei îi declară război lui Bolojan și anunță că va protesta în fața Guvernului, alături de alţi aleşi