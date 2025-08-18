AUR CERE EXPLICAȚII PENTRU SUTELE DE MILIARDE DE EURO DISPĂRUTE DIN INVESTIȚII. MARIUS LULEA: UNDE SUNT BANII?

Prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea acuză autoritățile că îi mint pe primari și români privind lipsa fondurilor, în timp ce banii se duc pe pensii speciale și sinecuri la companiile de stat. Lulea susține că, deși România are acces la miliarde de euro, investițiile lipsesc, iar infrastructura rămâne la nivel de Ev Mediu.

"De 3 ani de zile, noi, cei de la partidul AUR, de fiecare dată cnd s-a votat bugetul de stat - la început de an sau la finalul anului trecut - noi am spus că aceste bugete sunt întocmite în fals pentru că nu vor concura cu realitatea. De fiecare dată, cei care au votat acel buget, cei care crează majoritatea vin la mijlocul anului următor și spun că nu au sumele necesare pentru a acoperi toate investițiile.

În România, sub 10% din banii de la bugetul de stat se duc spre investiții. Banii din PNRR, fondurile europene, sunt absorbiți într-o proporție mai mică de 30%. Practic, avem foarte mulți bani, zeci de miliarde de euro la dispoziție - bani care nu au fost luați.

Mai mult decât atât, primarii sunt mințiți că nu există bani. Bani există. Cât timp investițiile sunt sub 10% din valoarea bugetului de stat, bani există. Cât timp 20% din casele din România nu sunt racordate la apă și 40% din casele din România nu sunt racordate la canalizare, la 35 de ani de la Revoluție, să nu ne spună că nu există bani de investiții. Cât timp în statele din România nu există străzi asfaltate, străzi cu trotuare - să trăim ca în Occident, că de aceea am intrat în Uniunea Europeană...

Vreau să vină și să ne explice ce au făcut cu 200 de miliarde de euro. Unde sunt banii? Nu mi se pare normal, în România secolului 21, aproape jumătate dintre români să nu aibă acces la apă și canalizare. Parcă suntem în Evul Mediu și ni se spune că nu mai sunt bani. Păi vă spun eu unde sunt banii de investiții: în pensiile speciale, în angajații pe care i-au trimis partidele la companiile de stat", a declarat Marius Lulea, la Realitatea PLUS.

Sursa: Realitatea din AUR