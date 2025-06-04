AUR RESPINGE MĂSURILE DE AUSTERITATE ȘI PROPUNE REDUCEREA APARATULUI DE STAT, NU TAXE MAI MARI

Partidul AUR a anunțat miercuri că nu susține măsurile fiscale discutate de partidele aflate la guvernare, criticând planurile de majorare a taxelor și acuzând lipsa unor soluții concrete pentru reducerea cheltuielilor statului. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că filozofia noului guvern pare să se bazeze tot pe „creșterea sarcinii fiscale”, fără un plan clar de reducere a costurilor din sectorul public.

Potrivit acestuia, actuala coaliție a majorat deja impozitul pe venit și pe dividende, a redus pragul pentru microîntreprinderi și pregătește creșteri suplimentare pentru TVA, accize și alte impozite. În replică, AUR susține că soluția ar fi tăierea cheltuielilor de funcționare ale statului și reducerea birocrației.

Peiu a menționat că AUR a propus de la începutul anului măsuri clare: diminuarea cu 10% a cheltuielilor pentru salarii și bunuri sau servicii, precum și eliminarea graduală a facilităților fiscale pentru patru sectoare – construcții, industrie, agricultură și industria alimentară.

Formațiunea propune și comasarea unor instituții de reglementare, precum ANRE și ANCOM, în structura Consiliului Concurenței, dar și eliminarea unei treimi dintre avizele și autorizațiile emise de stat. Toate aceste măsuri ar reduce costurile și ar crește libertatea în economie, potrivit AUR.

Liderul AUR a atras atenția că până pe 30 iunie România trebuie să transmită Comisiei Europene un plan fiscal complet, care să includă toate măsurile legislative asumate de viitorul guvern – guvern care, în acest moment, încă nu există oficial.





