Călin Georgescu, rechizitoriu dur la adresa actualilor conducători: „Indivizii aceștia nu contează în fața măreției poporului român; se va vedea în foarte scurt timp” – LIVE TEXT

„Indivizii aceștia nu contează în fața măreției poporului român; se va vedea în foarte scurt timp”

Călin Georgescu s-a prezentat din nou la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar. Acesta a fost întâmpinat, ca de obicei, de numeroși susținători, iar la ieșire a transmis un nou mesaj de forță.

UPDATE 11:05 - Principalele declarații ale lui Călin Georgescu:

"Este un moment greu, dar și unul de înălțare. Oamenii simt că adevărul a fost ascuns, că se iau decizii împotriva lor și că încrederea s-a rupt, mai ales în ceea ce privește clasa politică.

Clasa politică nu produce nimic, doar huzurește pe spatele poporului. Clasa politică de astăzi se rezumă la cât de repede și cât de bine îl înșeli pe celălalt, iar toți sunt de acord că trebuie să înșele poporul român.

Dacă mă uit la dezastrul din țară, la sacrificul și sărăcia oamenilor, nu este în regulă.

Dacă cel mai mare partid, PSD, care are cei mai mulți primari în țară, a ajuns aici și toată lumea tace, înseamnă că nu s-a reformat, ci a trădat.

Între timp a apărut un raport al Comisiei Juridice a Senatului Statelor Unite și este doar începutul, ca să folosesc doar un eufemism.

Viitorul țării noastre nu se decide în afară, ci aici, prin ceea ce facem noi", a afirmat Călin Georgescu.

UPDATE 11:00 – Călin Georgescu a ajuns la secția de poliție din Buftea, unde l-au întâmpinat cu urale și încurajări numeroșii săi susținători.

Magistrații Tribunalului București au tranșat ieri legalitatea anchetei și au decis că judecata lui Călin Georgescu poate începe oficial.

Hotărârea a venit după o ședință tensionată, în care completul de judecată a analizat posibilele vicii de procedură invocate de apărare cu privire la sesizarea directă a Parchetului General. În pofida unui vot strâns, de 2 la 1, și a discuțiilor legate de absența unui dosar inițial la unitatea locală de parchet, instanța a validat rechizitoriul, a respins cererile de nulitate și a dat undă verde judecății pe fond.