Concurența politică va lansa materiale video trucate cu Anca Alexandrescu. Disperare maximă a Sistemului - SURSE Realitatea PLUS

26 nov. 2025, 11:41
Actualizat: 26 nov. 2025, 11:41
Articol scris de Realitatea de Cluj

Potrivit surselor Realitatea PLUS, se pregătesc în această perioadă niște materiale trucate pentru a-i strica imaginea Ancăi Alexandrescu. 

Disperare uriașă înainte de alegeri. Concurența politică a Ancăi Alexandrescu e speriată de valul suveranist care ia amploare, mai ales din cauza gafelor puterii. Potrivit surselor Realitatea PLUS, se pregătesc în această perioadă niște materiale trucate pentru a-i strica imaginea Ancăi Alexandrescu. 

Surse politice consultate susțin că se pregătește difuzarea unor materiale prelucrate astfel încât să compromită imaginea Ancăi Alexandrescu.

Un asemenea demers, considerat total incorect, ar fi motivat de incapacitatea contracandidaților de a combate cu argumente creșterea popularității candidatei suveraniste. În plus, se mizează pe faptul că perioada de campanie fiind extrem de scurtă, nu ar mai exista timp suficient pentru ca astfel de falsuri să fie contracarate.

De-a lungul timpului, în spațiul public au apărut de mai multe ori informații false, preluate de motoarele de propagandă și difuzate pentru a instaura panică și a păcăli masele. De această dată, pentru că campania pentru Capitală este foarte scurtă, sistemul disperă că valul suveranist nu mai poate fi oprit și recurge la mizerii.

