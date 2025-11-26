Concurența politică va lansa materiale video trucate cu Anca Alexandrescu. Disperare maximă a Sistemului - SURSE Realitatea PLUS
Concurența politică va lansa materiale video trucate cu Anca Alexandrescu. Disperare maximă a Sistemului - SURSE Realitatea PLUS
Potrivit surselor Realitatea PLUS, se pregătesc în această perioadă niște materiale trucate pentru a-i strica imaginea Ancăi Alexandrescu.
Disperare uriașă înainte de alegeri. Concurența politică a Ancăi Alexandrescu e speriată de valul suveranist care ia amploare, mai ales din cauza gafelor puterii. Potrivit surselor Realitatea PLUS, se pregătesc în această perioadă niște materiale trucate pentru a-i strica imaginea Ancăi Alexandrescu.
Surse politice consultate susțin că se pregătește difuzarea unor materiale prelucrate astfel încât să compromită imaginea Ancăi Alexandrescu.
Un asemenea demers, considerat total incorect, ar fi motivat de incapacitatea contracandidaților de a combate cu argumente creșterea popularității candidatei suveraniste. În plus, se mizează pe faptul că perioada de campanie fiind extrem de scurtă, nu ar mai exista timp suficient pentru ca astfel de falsuri să fie contracarate.
De-a lungul timpului, în spațiul public au apărut de mai multe ori informații false, preluate de motoarele de propagandă și difuzate pentru a instaura panică și a păcăli masele. De această dată, pentru că campania pentru Capitală este foarte scurtă, sistemul disperă că valul suveranist nu mai poate fi oprit și recurge la mizerii.
Citește și:
- 11:59 - Iranul refuză negocierile cu SUA: „Putem continua războiul cât vrem”
- 11:56 - Ședință cu scântei în coaliție. Liderii se contrează pe bugetul pe 2026
- 11:35 - Avocatul Poporului ar putea bloca reformele de administrație ale lui Bolojan dacă sesizează CCR: „Ordonanța este în analiza noastră”
- 09:58 - Rusia a atacat Ucraina cu 149 de drone
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News