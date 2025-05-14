CUM AR FI ÎNCERCAT NICUȘOR DAN SĂ BLOCHEZE DEZVOLTATORI IMOBILIARI DIN BUCUREȘTI, PENTR A-I ȘANTAJA

Informații-bombă despre cum ar fi încercat Nicușor Dan să șantajeze mai mulți afaceriști, amenințând că blochează un proiect imobiliar major într-o zonă de lux a Bucureștiului

Informații-bombă despre cum ar fi încercat Nicușor Dan să șantajeze mai mulți afaceriști, amenințând că blochează un proiect imobiliar major într-o zonă de lux a Bucureștiului potrivit Realitatea Plus. Acesta a depus un denunț la DIICOT împotriva edilului care candidează la funcția supremă în stat.

Conforma surselor Realitatea Plus, citate de jurnalista Alessia Păcuraru, pe masa procurorilor DIICOT se află un denunț-bombă făcut de un om de afaceri împotriva lui Nicușor Dan, dar și a unor apropiați ai acestuia.

Este vorba despre fapte foarte grave de corupție, inclusiv de șantaj și constituirea unui grup infracțional organizat. Omul de afaceri le-a prezentat procurorilor DIICOT mai multe probe în sprijinul acuzațiilor pe care le-a formulat.

Acesta susține că ar fi fost șantajat de către Nicușor Dan, dar și de către un apropiat al acestuia, Dan Trifu, și el om de afaceri, pentru a nu bloca ridicarea unei clădiri în Cartierul Primăverii.

Potrivit surselor citate de jurnalista Alessia Păcuraru, în perioada imediat următoare ar pute avea loc audieri în fața procurorilor.