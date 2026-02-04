EXCLUSIV | Călin Georgescu - în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”: ”Raportul SUA, rază de speranță pentru poporul român. Întoarcerea la vot, singura soluție - LIVE TEXT/VIDEO

Exclusiv, Călin Georgescu, în direct la Anca Alexandrescu. Ediție explozivă la Culisele Statului Paralel în această seară.

Exclusiv, Călin Georgescu, în direct la Anca Alexandrescu. Ediție explozivă la Culisele Statului Paralel în această seară.

LIVE TEXT:

Sigur, am luat la cunoștință de raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților a SUA privind anularea alegerilor din România, din 6 decembrie 2024. Acum, pentru poporul român, anularea alegerilor nu a fost trăită, cum spune puterea ilegitimă ca o suspiciune, sau o iluzie, ci ca o realitate gravă, consemnată, documentată, în raportul oficial al SUA.

Indiferent de interpretările juridice rămâne o realitate dureroasă și anume: anularea alegerilor în timp ce ele erau în defășășurare a făcut ca milioane de români să simtă dreptul lor fundamental le-a fost luat.

Asta este o rană adâncă care a zguduit practic echilibrul social și a slăbit grav încrederea românilor în democrație.

Acest moment, momentul acesta de astăzi sau început ieri, cere măsură, cere discernământ și cere responsabilitate, pentru că raportul nu deschide, în niciun caz, un drum al răzbunării și nici al confruntării pentru că răbdadrea șu biruința nu aprțin oamenilor, ci lui Dumnezeu.

De aceea, pentru început, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această rază de nădejde care întărește și luminează un adevăr pe care poporul român îl cunoaște deja, l-a trăit și l-a simțit. Din ce am văzut până acum, lacrimilie, credința și rugăciunea fierbinte au ținut milioane de români în picioare în aceste luni foarte grele.

În acest context, este firesc ca autoritățile statului și conducerea, din punctul meu de vedere, ilegitimă să aducă în fața publicului rin desecretizare, toate documentele care au stat la baza deciziilor din 6 decembrie. Cu atât mai mult, în lumina raportului american explicațiile trebuie susținute de dovezi temeinice, clare, concrete și verificabile, mai ales acum.

Repet, nu este vorba de răzbunare și de căutarea unor vinovați, ci de revenirea la normalitate pentru a ne ocupa de nevoile reale și urgente ale poporului român. Nu se poate construi pe lacrimile unui popor.

România astăzi are nevoie de o politică externă coerentă, construită pe respect și echilibru, atât în relația cu vecini, cu toate puterile mari, cât și cu principalul partener al nostru partener, SUA.

Eu am mai spus la emisiunea dumneavoastră, dar reiterez că președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, urmează linia hamiltoniană, adică comerț maxim, colaborare maximă fără ideologie globalistă, trecutul lăsat în urmă. Este o nouă eră și este o lume tripolară pe care puterea ilegitimă de la București nu reușește nu doar s-o știe, nu reușește s-o înțeleagă. Aici vorbim de Statele Unite ale Americii, de China și de Rusia. Asta va fi viitorul următorii 100 de ani. Scurt și la obiect.

Vreau să spun un lucru, apropo de raport, cu toată răspunderea vi-l spun, că la nivel instituțional în Statele Unite ale Americii există o cunoaștere amplă și detaliată, foarte detaliată a evenimentelor din România, începând cu alegerile din anul 2024. Și care nu se opresc doar la alegeri, doar la anularea alegerilor. Mai sunt cel puțin două, trei capete mari de afiș cu privire la corupția de neimaginat care a avut loc în România în ultimii 35 de ani și cu predilecție în ultimii 10 ani și care vor ieși toate la iveală. Cu câteva săptămâni în urmă, vă amintesc și sigur aveți această înregistrare, am cerut public ca documentele invocate de autoritățile de la București prezentate în spațiul european sub formă unor suspiciuni, intuiții și aluzii, așa cum ei s-au exprimat, să fie transmise din rațiuni de transparență și partenerilor noștri din Statele Unite ale Americii. Același lucru nu s-a întâmplat. Și sigur a apărut raportul pe care îl discutăm astăzi.

O democrație solidă nu se teme de clarificare și nici de verificare. Să fie foarte clar asta. Așa încât raportul Statelor Unite ale Americii a apărut ca un document distinct bazat pe date, elemente proprii de analiză, pe documente care ridică întrebări serioase legate de cenzura exercitată la nivel intern și de rolul unor decizii europene în anularea votului exprimat de români. Prin urmare, concluziile raportului sunt publice și asta toată lumea le cunoaște. Nu sunt indicate, așa cum au fost acuzații la București, ingeriențe rusești. Nu este reținută manipularea platformei TikTok, însă este consemnat faptul că alegerile au fost anulate, generând o nedreptate profundă în și resimțită sigur de poporul român, în România și resimțită de poporul român. Ulterior, blocarea candidaturii mele, așa cum se știe, a amplificat percepția că voința populară nu a fost respectată, adâncind ruptura dintre cetățeni și instituții. Am spus, revin din nou, este nevoie ca ședințele CSAT și ale CCR de dinaintea zilei de 6 decembrie să fie desecretizate pentru ca oamenii să poată vedea pe ce s-a bazat decizia de anulare a alegerilor.

Și atunci, concluzia mea: dacă aceste explicații nu stau în picioare în oglindă sau, mă rog, comparativ cu concluziile raportului american, atunci singura soluție corectă este întoarcerea la vot. În mod cinstit și democratic. România nu poate merge mai departe fără ca poporul să fie din nou întrebat și respectat. Deci, doamnă Alexandrescu, noi avem o datorie sfântă față de această țară și față de copiii noștri. Și cu credință în Dumnezeu, România va fi păstrată dreaptă, demnă și prosperă. Vă mulțumesc.

Anca Alexandrescu: Domnule Georghescu, când vă când spuneți să ne întoarcem la popor, la alegeri. Vreau să explicați exact la ce vă referiți. Întoarcerea la turul doi sau alegerei anticipate?

Călin Georgescu: Întoarcerea la două lucruri, alegeri prezidențiale și alegeri parlamentare anticipate.

Anca Alexandrescu: Foarte interesant. Dumneavoastră veți face solicitare prin avocați să fiți audiat la această comisie, pentru că astăzi am văzut că deja au fost audieri, a fost o doctoriță din Finlanda care a fost condamnată pentru că a publicat un verset biblic pe pagina sa de socializare și alte personaje din Europa, analizați o anumită reacție către zona aceasta?

Călin Georgescu: Doamna Alexandrescu, știți cum e, nu trebuie să dai ocolul pământului ca să vezi că este rotund. Evident că ne vom apăra dreptul. Însă toate la vremea lor. Lucrurile se fac chibzuință, așezat, calm, relaxat, pentru că adevărul ne aparține și îl așteaptă. Minciuna, așa cum știți, s a grăbit și se grăbește în continuare.

Anca Alexandrescu: Ați vorbit de nenumărate ori la mine în emisiunile, domnule Georgescu, în ultimii cinci ani de zile despre hrană, apă, energie, ați venit cu acest program în campania electorală, am demonstrat în ultimul an că absolut toate instituțiile internaționale v-au dat dreptate, s-a ajuns exact acolo unde ați prevăzut, nu acum în urmă cu cinci ani, în urmă cu 10, 12 ani. Iată, suntem astăzi în situația în care și un raport al Curții de Conturi Europene vine și spune că Europa este dependentă de țări din afara Uniunii Europene din punct de vedere al tuturor resurselor critice. (....)La Washington se desfășoară astfel de conferință, iar noi aici, dincolo de faptul că nu avem politică externă, stăm și executăm și rămânem exact în ecuația pe care dumneavoastră ați descris o ieri, și le-ați și dat temă, cum facem ca România să ajungă să producă, să nu mai consume ce produc alții?

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Când adevărul este ascuns cine mai are curajul să-l spună? Doar Anca Alexandrescu la Culisele Statului Paralel. Emisiunea unde suveraniștii au voce.

Vocea care arată că țara este din ce în ce mai săracă și că taxele puse pe oameni de Guvernul Bolojan nu aduc soluții, ci adâncesc criza. În timp ce pentru ei oamenii sunt simple cifre, țara o duce din ce în ce mai rău.

Vă arătăm în fiecare zi adevărata situație a României. Pensionari care nu-și mai permit pâinea, mamele care nu-și mai permit hrana copiilor, profesorii umiliți prin tăierile de salarii, studenții batjocoriți, lăsați fără transport.

Țara care nu-și mai permite nimic, nici măcar banane sau blugi, facturi mai mari, prețuri care scapă de sub control, un stat care apasă, nu protejează.

Aici am arătat raportul americanilor despre anularea alegerilor.

Aici vorbim despre raportul Curții Europene de conturi. Europa nu merge în direcția promisă.

Culisele Statului Paralel nu cosmetizează realitatea, o arată, nu tace, întreabă, ascultă, dă voce celor fără glas, nu se aliniază, demască în fiecare seară de la ora 20:55, doar la Culisele Statului Paralel cu Anca Alexandrescu, emisiunea unde adevărații patrioți sunt auziți.