GEORGE SIMION ACUZĂ DUBLUL STANDARD: PROPAGANDA M-A ATACAT CÂND AM ANUNȚAT RESTRUCTURĂRI, CÂND O SPUNE NICUȘOR ESTE NORMAL

Liderul AUR George Simion a reacționat dur după ce, pe surse, partidele care vor să formeze noua coaliție anunță măsuri economice extrem de dure. Fostul candidat suveranist vorbește despre ipocrizie și dublu standard, amintind că atunci când el a vorbit despre situația dramatică din economie, a fost atacat din toate părțile, însă acum, când președintele Nicușor Dan vorbește despre aceeași situație, nimeni nu mai pare deranjat.

"Când am vorbit despre necesitatea reformării aparatului bugetar, propaganda sistemului m-a pus la zid ca pe un ticălos. Astăzi, când președintele „pro-europenilor” vorbește despre exact aceeași problemă, a devenit brusc natural și absolut necesar. Același standard dublu oribil!" a scris George Simion într-o postare pe rețelele de socializare.

Simion a făcut trimitere la o afirmație a sa din perioada campaniei electroale, când a anunțat că aparatul bugetar ar trebui redus de la 1.300.000 de persoane la 800.000, precizând și că "situația este dramatică și vor trebui luate niște măsuri neprietenoase".



Sursa: Realitatea din AUR