Ion Cristoiu, scenariu exploziv despre intenția lui Bolojan de a renunța la asumarea răspunderii: „O face ca să salveze PSD!”

Ion Cristoiu, scenariu exploziv despre intenția lui Bolojan de a renunța la asumarea răspunderii

Analistul Realitatea Plus, Ion Cristoiu, lansează un scenariu incendiar privind strategia premierului Ilie Bolojan de a renunța la asumarea răspunderii pe legile austerității și de a apela în schimb la ordonanțe de urgență. Potrivit acestuia, decizia ar avea un singur scop: protejarea PSD de o situație politică imposibilă.

„Ca să salveze PSD: în momentul în care aveam asumarea răspunderii, opoziția depunea moțiune de cenzură și punea PSD într-o poziție stânjenitoare, deoarece, conform târgului, trebuia să voteze împotrivă ”, a afirmat Cristoiu, în exclusivitate la Realitatea Plus, în dialogul săptămânal cu Delia Vrînceanu și avându-l ca invitat special pe prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu.

Jurnalistul susține că între PSD și PNL există o înțelegere veche, iar renunțarea la asumare ar fi doar cea mai recentă dovadă. „Eu cred că de mai mult timp avem un mișmaș între PSD și PNL, între Grindeanu și Bolojan, pentru ca PSD să nu piardă electoratul. Joacă această scenetă că nu sunt de acord, dar votează. Acum era riscul chiar să se vadă. De aceea s-a apelat la asumarea răspunderii. O să vină conducerea PSD, o să dea un comunicat că nu este de acord, dar o să accepte ”, spune analistul.

Cristoiu explică și mecanismul tactic: „O parte din electoratul lor, cel care nu este de acord cu măsurile guvernului, este păcălit că PSD face opoziție. Nu este însă păcălit doar electoratul, ci și democrația, pentru că eu n-am mai auzit să fii și în opoziție, și la guvernare .”

În opinia sa, colaborarea PSD–PNL nu mai este o surpriză: „Este o înțelegere între ei de mult timp. Nu mai cred că PSD joacă altfel. ” Ion Cristoiu a concluzionat dur: „Tactica guvernului este să omoare opoziția și să o îngrămădească .”