Ministrul de Externe al Estoniei: „Vom lovi adânc în Rusia” dacă statele baltice sunt invadate

Ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a declarat într-un interviu acordat publicației The Telegraph că NATO ar reacționa ferm în cazul unei eventuale invazii ruse în statele baltice.

Oficialul estonian a afirmat că Estonia, Letonia și Lituania sunt pregătite să respingă orice atac și că un eventual conflict nu s-ar limita la teritoriul lor. „Vom aduce războiul în Rusia și vom lovi adânc, foarte departe în Rusia”, a spus Tsahkna.

Minitrul rus de Externe, avertisment dur: „Vom lovi adânc în Rusia!”

Declarațiile vin pe fondul temerilor exprimate în mediile de apărare potrivit cărora, după încheierea războiului din Ucraina, Rusia ar putea testa capacitatea de reacție a NATO printr-o acțiune într-un stat baltic. Recent, o simulare organizată de publicația germană Die Welt a analizat un scenariu în care Rusia invadează Lituania și obține rapid câștiguri teritoriale. În cadrul exercițiului, ar fi fost capturat orașul Marijampolė și zona strategică cunoscută drept „coridorul Suwałki”, care leagă Kaliningrad de Belarus.

Scenariul a generat reacții critice în statele baltice. Ambasadorul Estoniei în Marea Britanie, Sven Sakkov, a afirmat că astfel de ipoteze sunt „jignitoare” pentru țările din prima linie. De asemenea, colonelul lituanian în rezervă Gintaras Bagdonas a respins concluziile exercițiului. Margus Tsahkna a subliniat că statele baltice și-au crescut semnificativ bugetele de apărare și și-au consolidat capacitatea militară, tocmai pentru a descuraja un astfel de scenariu.