NEGOCIERI DURE LA COTROCENI: INTRAREA REZIȘTILOR LA PUTERE NU ESTE SIGURĂ. LULEA: SUNT FERM CONVINS CĂ SISTEMUL ARE ALTE PLANURI CU EI

Sunt tensiuni uriașe pe formarea noului Guvern

În scurt timp ar trebui să înceapă ședința de la Cotroceni dintre liderii politici și Nicușor Dan despre noul Executiv și noile măsuri drastice pe care trebuie să și le asume partidele dacă iau puterea. PSD negociază dur și amenință cu rămânerea în opoziție dacă nu primește ce își dorește: rotativă guvernamentală, șefia SIE și a Camerei Deputaților, dar și un minister în plus. Pe de altă parte, nici intrarea USR nu e sigură.

"Îi rog pe românii care se uită la noi să închidă ochii și să-și imagineze o haită de hiene care încearcă să sfârtece un hoit. Dar, atenție, hoitul nu este mort, este viu! Este România! Se duce o bătălie pentru o bucată din România. Este vorba despre funcții. De aceea peste 5 milioane de români, aproape jumătate din România, mai puțin comunitatea maghiară și românii din Republica Moldova care au fost manipulați, au votat împotriva lor.

Candidații lor... Știți că PSD, PNL, UDMR, USR, au luat doar 23% din voturile românilor? A, s-au ascuns ei în spatele lui Nicușor Dan în turul 2... Dar să nu uităm turul 1 pentru că ei acolo au participat și și-au ascuns eșecul într-o falsă victorie pentru că astăzi, în afara faptului că-și fac ei singuri iluzii despre cum vor participa la această guvernare, eu sunt ferm convins că Sistemul are alte planuri cu ei. Și se vor trezi cu persoane din interiorul partidului impuse de către Sistem. De aceea Nicușor este foarte relaxat, pentru că el așteaptă să primească comanda", a declarat prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea, la Realitatea PLUS.

