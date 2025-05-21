NICUȘOR DAN: TREBUIE SĂ RECÂȘTIGĂM ÎNCREDEREA ROMÂNILOR

Președintele ales al României, Nicușor Dan, a vorbit într-o emisiune CNN International despre sentimentele românilor față de clasa politică și despre nevoia de reconstrucție a încrederii între stat și cetățean.

Nicușor Dan a atras atenția asupra nemulțumirii crescânde a cetățenilor față de direcția în care a fost condusă România în ultimele decenii.

„Mulți oameni din România sunt dezamăgiți de politica din ultimii 35 de ani, sunt dezamăgiți de relația statului cu cetățenii și de corupție”, spune el.

Dan a atras atenția că simpla retorică antisistem nu este suficientă: „Această situație există în trei partide care afirmă pe un ton mai important că există opoziția la acest sistem”.

Pentru a schimba cu adevărat raportul dintre stat și cetățean, președintele ales consideră că e nevoie de mai mult decât promisiuni: „Trebuie să ajungem să câștigăm încrederea românilor ca să acționăm în interesul cetățenilor”.

