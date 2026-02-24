Secretarul de război al SUA anunță declasificarea documentelor Pentagonului despre extratereștri, la solicitarea lui Donald Trump

Sursă: realitatea.net

Secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth, a confirmat că Pentagonul lucrează la declasificarea informațiilor despre extratereștri. Procesul ar urma să fie realizat în urma unei solicitări venite din partea președintelui american Donald Trump.

„Bineînțeles, avem oameni care lucrează chiar acum, nu vreau să promit (un termen limită n.r.), nu știu cât va dura, căutăm informații, vor fi mai multe care vor apărea pe parcurs”, le-a spus Pete Hegseth jurnaliștilor.

Întrebat dacă el crede în existența extratereștrilor, secretarul Apărării a răspuns: „Vom vedea”.

Donald Trump vrea să afle detalii despre existența extratereștrilor

Recent, Donald Trump a anunțat că va cere Pentagonului și altor agenții guvernamentale să facă publice documentele referitoare la viața extraterestră și la OZN-uri.

„Având în vedere interesul enorm manifestat, voi da instrucțiuni secretarului de război și altor departamente și agenții relevante să înceapă procesul de identificare și publicare a documentelor guvernamentale referitoare la viața extraterestră, fenomene aeriene neidentificate (UAP) și obiecte zburătoare neidentificate (OZN-uri), precum și orice alte informații legate de aceste chestiuni extrem de complexe, dar extrem de interesante și importante”, a anunțat Trump pe Truth Social.

Declarațiile vin după ce fostul președinte Barack Obama a făcut afirmații despre subiect într-un interviu recent.

„Sunt reali, dar eu nu i-am văzut”, a spus Obama când a fost întrebat dacă extratereștrii sunt reali.

Ce spun oficialii americani despre extratereștrii

Ulterior, fostul președinte a revenit cu precizări.

„Dar distanțele dintre sistemele solare sunt atât de mari încât șansele ca extratereștrii să ne fi vizitat sunt mici, iar în timpul președinției mele nu am văzut nicio dovadă că extratereștrii ar fi luat contact cu noi”, a scris el.

Întrebat despre aceste comentarii, Trump a declarat la bordul avionului Air Force One: „Ei bine, nu știu dacă sunt reali sau nu. Pot să vă spun că a divulgat informații clasificate. Nu ar trebui să facă asta”.

Deocamdată, autoritățile americane nu au prezentat dovezi publice care să confirme existența vieții extraterestre, însă procesul de declasificare ar putea aduce informații suplimentare în perioada următoare.