Trădători în AUR: site-urile partidului, preluate pentru a sabota și denigra conducerea

Trădătorii din interiorul partidului AUR au preluat site-urile formațiunii și promovează articole denigratoare la adresa conducerii, materiale care, surpriză, sunt finanțate chiar din interiorul partidului.

Ca în orice formațiune politică, și în AUR au început să apară trădători, mai ales că în ultima perioadă formațiunea condusă de George Simion a explodat în sondaje, iar românii încep să se trezească la realitate. În acest caz, trădătorii au reușit să preia controlul asupra unor platforme online asociate partidului și să le transforme în instrumente de atac împotriva conducerii.

Trădători în AUR. Site-urile partidului, preluate pentru a denigra conducerea

Unul dintre numele vehiculate în acest context este Bora Ionuț-Claudiu, despre care există informații clare că ar administra unul dintre site-urile respective. De asemenea, persoanele implicate în aceste tentative de destabilizare și compromitere a imaginii conducerii partidului sunt finanțate chiar din interiorul formațiunii.

Se știe că, mai devreme sau mai târziu, adevărul iese la lumină, iar binele va învinge. Nimic din ceea ce este făcut cu rea voință nu va rămâne ascuns, mai ales că Dumnezeu este sus și vede, iar timpul are răbdare cu fiecare.