Trump se războiește cu Harvard: acum cere daune de 1 miliard de dolari

Donald Trump cere daune de 1 miliard de dolari de la Harvard

Donald Trump anunță că solicită daune de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard, după ce presa americană a scris că administrația sa ar fi renunțat la planurile inițiale de a cere compensații de la instituția pe care o acuză de antisemitism și părtinire. Mesajul a fost transmis pe platforma sa de socializare, în contextul unui conflict mai amplu cu universitățile din Ivy League.

Administrația Trump a acuzat în repetate rânduri Harvard și alte instituții de elită că promovează ideologii progresiste și că nu protejează suficient studenții evrei în timpul protestelor pro-palestiniene. În acest context, au fost inițiate procese și au fost cerute compensații financiare foarte mari.

Potrivit New York Times, administrația ar fi renunțat recent la cererea inițială de 200 de milioane de dolari, în condițiile în care universitatea a respins acuzațiile. În trecut, Trump afirmase că negocierile cu Harvard se apropiau de un acord de 500 de milioane de dolari, sumă care ar fi urmat să fie folosită parțial pentru dezvoltarea unor programe profesionale. Administrația susține că propunerile universității au fost respinse deoarece nu ar fi avut șanse reale de succes și ar fi reprezentat o modalitate de a evita o înțelegere financiară mai mare.

De la revenirea la putere, Trump a intensificat presiunea asupra universităților prestigioase, inclusiv prin retragerea finanțării federale, acuzându-le că permit extinderea mișcărilor studențești împotriva războiului din Gaza sau că reprezintă centre de activism progresist.

În acest context, Universitatea Columbia a acceptat anul trecut să plătească 200 de milioane de dolari administrației Trump și să respecte reguli care interzic luarea în considerare a originii etnice în procesele de admitere sau angajare. Universitatea din Pennsylvania a cedat, de asemenea, presiunilor, anunțând că va interzice participarea femeilor transgender la competițiile sportive feminine.