Adolescent de 15 ani arestat preventiv pentru agresiunea unui bătrân din Cluj-Napoca

Publicat 16 oct. 2026, 08:57 Sursă Știri de Cluj

Judecătoria Cluj-Napoca a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui adolescent de 15 ani, bănuit de tentativă la tâlhărie calificată. Incidentul a avut loc pe 19 septembrie, când un bărbat de 78 de ani a fost rănit pe o alee din Cluj-Napoca.

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