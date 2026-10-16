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Adolescent de 15 ani arestat preventiv pentru agresiunea unui bătrân din Cluj-Napoca

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat16 oct. 2026, 08:57
SursăȘtiri de Cluj

Judecătoria Cluj-Napoca a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui adolescent de 15 ani, bănuit de tentativă la tâlhărie calificată. Incidentul a avut loc pe 19 septembrie, când un bărbat de 78 de ani a fost rănit pe o alee din Cluj-Napoca.

Minorul de 15 ani este cercetat pentru tentativă la tâlhărie calificată. Potrivit poliției, în timpul incidentului, bătrânul a fost îmbrâncit din spate, s-a dezechilibrat și a căzut la pământ, suferind mai multe leziuni.

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 12:30, pe aleea Putna. Polițiștii au fost sesizați cu privire la agresiunea unui bărbat în vârstă de 78 de ani de către persoane necunoscute.

În fapt, la data de 19 septembrie a.c., în jurul orei 12:30, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 78 de ani ar fi fost agresat de persoane necunoscute, pe aleea Putna din municipiul Cluj-Napoca.

— a transmis IPJ Cluj într-un comunicat de presă

În urma activităților investigativ-operative, polițiștii au identificat doi minori implicați în fapte: unul de 15 ani și altul de 12 ani. Acest din urmă ar fi susținut acțiunile adolescentului.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii au identificat două persoane bănuite de implicare în comiterea faptei, respectiv doi minori de 15 și 12 ani. În baza probatoriului administrat, față de minorul de 15 ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

— au transmis IPJ Cluj

Cercetările sunt în desfășurare sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca. Autoritățile urmăresc stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și aplicarea măsurilor legale corespunzătoare.

Până la finalizarea cercetărilor și pronunțarea unei hotărâri definitive, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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