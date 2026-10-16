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Adolescent de 15 ani arestat preventiv pentru agresiunea unui bătrân din Cluj-Napoca
FOTO: Pixabay.com
Publicat16 oct. 2026, 08:57
SursăȘtiri de Cluj
Judecătoria Cluj-Napoca a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui adolescent de 15 ani, bănuit de tentativă la tâlhărie calificată. Incidentul a avut loc pe 19 septembrie, când un bărbat de 78 de ani a fost rănit pe o alee din Cluj-Napoca.
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