Aproape 60.000 de oameni au fost prezenţi la Bonţida la festivalul Electric Castle

Bilanțul primelor 3 zile de EC_Special

Zeci de concerte cu artiști de renume, instalații de lumină spectaculoase și conferințe pe teme fierbinți au loc toată săptămâna în centrul istoric și pe Cetățuia Clujului.

Primul și cel mai mare festival din ultimul an și jumătate a debutat într-o atmosferă electrizantă care i-a făcut pe participanți să se distreze 3 zile și 3 nopți! Comuna clujeană Bonțida a devenit weekendul trecut capitala muzicii live, a bucurie și distracției.

Peste 56.000 de persoane s-au bucurat timp de 3 zile de muzică, de vibe-ul electrizant de festival și de activitățile puse la dispoziție de organizatori în cadrul EC_Special by Electric Castle: în prima zi, vineri, au fost 13.000 de participanți, în a doua – 25.000, iar duminică peste 18.000 de persoane.

Peste o mie de turiști au venit la festival din străinătate din țări precum Olanda, Germania, Franța, Belgia, Ungaria.

Participanții au dansat până în zori, iar cei mai mulți dintre ei au spus că au așteptat mai bine de un an să revină în locul lor preferat de petrecere. La distracție au luat parte în prima zi de festival și premierul Florin Cîțu, însoțit de primarul Clujului, Emil Boc.

La rândul lor, artiștii au fost încântați că pot să performeze din nou în fața fanilor, în siguranță.

Unul dintre cei mai așteptați artiști, DJ Marky a călătorit peste 25 de ore și a fost nevoit să petreacă 10 zile în carantină în Mexic ca să-și poată întâlni publicul la EC_Special Bonțida.

Cele mai populare show-uri au fost cele susținute de HVOB, Sigma, Ben Bohmer, DJ Marky, care au oferit participanților momente de mare intensitate.

Urmează 7 zile de muzică live, de petreceri, artă new media si conferințe marca Electric Castle la Cluj

Clujenii vor avea parte chiar la ei pe stradă de cel mai complet festival organizat vreodată în România.

De azi începând, concertele, reprezentațiile artistice și conferințele new media ajung pe străzile din centrul Clujului, în mai multe locuri din centrul istoric, în Piața Unirii și pe Cetățuie.

Arta va cuceri orașul și îl va transforma într-un spațiu al descoperirilor culturale. Sute de artiști, instalații new media spectaculoase, hub-uri creative și masterclass-uri care aduc informații utile și inspirație deopotrivă – toate acestea sunt ingredientele unei aventuri urbane epice.

Clujul va prinde viață din inima lui, din Piața Unirii, și până pe Dealul Cetățuia, așa încât fiecare zonă legendară și istorică să spună o poveste. Piața Unirii va găzdui cea mai mare scenă a festivalului și pe cei mai iubiti artisti: Aurora, Asaf Avidan, IAMDDB, The Blaze și mulți alții.

Instalațiile luminoase vor fi amplasate pe strada Universității, în Piața Unirii, pe Cetățuie la fostul depozit de praf de pușcă, la Hotel Belvedere, pe fațada Bibliotecii Academiei de pe strada Mihail Kogălniceanu, la Casa Municipală de Cultură, la Casa Tranzit, la Turnul Parașutiștilor de pe Cetățuie.

Stilul de viață sustenabil, concept cheie la întâlnirile EC Talks

12 întâlniri despre stilul de viață sustenabil cu personalități de marcă din România au loc zilnic, în perioada 11-14 august, pe Cetățuie la EC Garden.

E vorba despre runde de discuții informale, prietenești, dar profunde și cu sens despre sănătate în contextul pandemiei, educație sexuală, sustenabilitate. Printre invitați se află solistul Adrian Despot de la Vița de Vie, rectorul Universității Babeș-Bolyai, Daniel David, producătorul de film Oana Giurgiu, scriitoarea și psihoterapeutul Petronela Rotar.

Distracție în siguranță

În contextul pandemiei, organizatorii își îndreaptă eforturile spre a crea un spațiu sigur pentru toți participanții. Electric Castle alături de partenerul medical al festivalului, MedLife, pune la dispoziția participanților teste Antigen gratuite cu valabilitate de 24 de ore. Participanții își pot face programări la numărul 0264 960 pentru realizarea gratuită a testării cu test Antigen la clinicile MedLife din Cluj.

Pentru a participa la evenimentele EC_Special, participanții trebuie să îndeplinească una dintre următoarele cerințe:

dovada vaccinării;

dovada rezultatului negativ al unui test RT-PCR (nu mai vechi de 72 de ore);

dovada rezultatului negativ al unui test antigen rapid (nu mai vechi de 24 de ore);

un document care atestă că participantul a trecut prin boală – a avut virusul SARS-CoV-2 (document emis cu 15-180 de zile înainte).

Minorii sub 12 ani au acces gratuit pe toată durata festivalului, atâta timp cât sunt însoțiți de un părinte/tutore care prezintă un bilet sau un abonament valid.

Programul zilnic și informații despre concerte, conferințe și instalații luminoase de la EC_Special sunt disponibile pe www.electriccastle.ro.

Sursa: Realitatea de Cluj