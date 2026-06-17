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Carburanții se ieftinesc în România. Benzina a coborât la 8,5 lei pe litru

Carburanți

Carburanți

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 iun. 2026, 19:42

Prețurile la carburanți au început să scadă în România, după o perioadă de creșteri constante care au dus în trecut tarifele chiar și peste pragul de 10 lei pe litru.

În prezent, benzina a ajuns la aproximativ 8,5 lei pe litru, în timp ce motorina se apropie de 9 lei, marcând o ușoară revenire pe piața internă.

Evoluția vine pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului, care au atins în ultimele zile cel mai redus nivel din ultimele trei luni. Specialiștii estimează însă că ajustările de preț la pompă se vor vedea treptat, în următoarele două până la șase luni, în funcție de contractele de achiziție ale distribuitorilor.

În același timp, cursul valutar rămâne un factor important în stabilirea prețurilor, deprecierea leului în raport cu dolarul american contribuind anterior la majorările din benzinării.

Pe piețele internaționale, petrolul Brent a coborât la aproximativ 82 de dolari pe baril, iar țițeiul american WTI la circa 80 de dolari, influențat de așteptările privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz în urma negocierilor dintre Statele Unite și Iran.

Autoritățile și analiștii economici susțin că stabilizarea pieței energetice ar putea continua dacă tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu se reduc, ceea ce ar putea duce la noi ajustări descendente ale prețurilor la carburanți.

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