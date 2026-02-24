Colegiul Național Gheorgeh Șincai din Cluj câștigă prima ediție a dezbaterilor Cambridge Union Schools România și merge la Cambridge

Prima ediție din România a turneului internațional de dezbateri Cambridge Union Schools pentru liceeni, desfășurată între 21 și 22 februarie, și-a desemnat câștigătorii: pe locul întâi s-a clasat echipa de la Colegiul Național Gheorghe Șincai din Cluj-Napoca, iar pe locul doi echipa Colegiului Național Mircea cel Bătrân din Constanța. Ambele echipe și cei 4 elevi de liceu vor reprezenta România la Finals Day, pe 21 martie 2026, în celebra Cambridge Union, la University of Cambridge.

Turneul, desfășurat în format British Parliamentary și organizat în premieră în România sub licență Cambridge de Better Speakers și ARDOR, a reunit 96 de elevi din 32 de licee și 13 orașe. Competiția s-a încheiat cu finala organizată în Sala Nicolae Iorga a Palatul Parlamentului.

„Această competiție istorică nu este doar despre cine câștigă sau pierde, ci despre a oferi liceenilor un spațiu în care își pot testa ideile, își pot pune întrebări dificile și învață să argumenteze respectuos. Fiecare minut petrecut în sala de dezbatere este un pas spre a deveni cetățeni mai informați, mai curajoși și mai critici. România are nevoie de astfel de tineri care să gândească independent și să contribuie la dialogul european cu convingere și responsabilitate", declară Victor-Emanuel Beteringhe, fondator Better Speakers .

Pe parcursul celor două zile, elevii au dezbătut moțiuni din politică, filosofie și afaceri europene. Printre teme s-a numărat alegerea între a trăi ca monarh în Evul Mediu sau ca persoană obișnuită în prezent, dar și dezbateri despre natalitate, responsabilitate socială și rolul statului.

Marea finală a adus în prim-plan o temă de actualitate: direcția de dezvoltare a Uniunii Europene și aprofundarea integrării printr-o „uniune tot mai strânsă” între statele membre, prin armonizare economică, politică și socială, versus modelul unei „Europe cu mai multe viteze”, bazat pe integrare diferențiată și ritmuri distincte de dezvoltare. În formatul British Parliamentary, cele patru echipe au dezbătut subiecte precum Brexit, corupție, eficiența guvernelor, euroscepticism, apropierea Rusiei de Europa, suveranitatea statelor membre, armonizarea legislativă și distribuția fondurilor europene. Moțiunea din finală a fost anunțată cu doar 20 de minute înaintea începerii dezbaterii, timp în care elevii au avut la dispoziție exclusiv foi și pixuri pentru pregătire, fără acces la internet sau telefoane.

„Privind la efortul și pasiunea acestor elevi, realizez cât de important este să le oferim oportunități reale, internaționale, de a se întâlni cu idei și standarde care depășesc granițele țării. A ajunge la Cambridge nu este doar o experiență simbolică, ci un test al creativității, al reflecției critice și al curajului de a susține argumente într-un cadru riguros. Acesta este începutul unei tradiții pentru România, în care educația și dialogul devin punți între generații și culturi", explică Mădălin Guruianu, președinte ARDOR .

Dezbaterile ca antrenament pentru argumentare și responsabilitate

Câștigătorii primei ediții sunt Roxana Lala și Ionuț Moldovan, ambii elevi în clasa a XII-a la Colegiul Național Gheorghe Șincai.

„Sunt foarte entuziasmată să mergem la Cambridge, să dezbatem și mai mult, să învățăm și mai mult pe tot acest parcurs. Eu fac dezbateri de aproximativ 3-4 ani. E important să fim interesați de ce se întâmplă în lume, nu doar pentru dezbateri, pentru că scopul final nu sunt dezbateri la finalul zilei, e să ne dezvoltăm noi ca oameni, să gândim critic, să fim oameni buni, oameni înțelegători, să putem să vedem alte puncte de vedere, asta e ce mai important” , mărturisește Roxana Lala,câștigătoarea competiției, care dorește să devină psihoterapeută.

Pasionat de filosofie și hotărât să devină profesor, Ionuț vede dezbaterile ca pe un instrument care ajută tinerii să ia decizii mai bune și mai conștiente.

„Nu se poate vorbi de alegeri deschise, informate și așa mai departe, fără să există dezbatere în primul rând, ca oamenii nu doar să vrea să câștige și să fie de acord cu o anumită perspectivă, ci poate să vadă un pic mai mult de la cealaltă perspectivă. E foarte important să fim și empatici față de cealaltă persoană, să încercăm să vedem mai multe puncte de vedere și exact asta ne învață dezbaterele. De multe ori dezbatem lucrurile cu care nu suntem de acord și trebuie să susținem ceva care nu ne place neapărat și asta e un lucru foarte important, că înțelegem toate laturile unei situații” , spune Ionuț Moldovan, câștigătorul competiției .

Locul doi a fost ocupat de doi elevi ai Colegiului Național Mircea cel Bătrân din Constanța, Sorici Teodora (clasa a XI-a) și David Țapu (clasa a X-a).

„Dezbaterile m-au învățat că orice idee trebuie trecută prin filtrul întrebării «de ce?». Nu e suficient să ai o opinie; trebuie să o susții, să o testezi, să o expui criticii. Participarea la Cambridge este pentru mine confirmarea că disciplina și curiozitatea autentică pot deschide drumuri reale” , declară Teodora Sorici, care își dorește o carieră în drept internațional și instituțiile europene și care a fost desemnată cel mai bun debater din competiție.

„Cred că cel mai mare câștig este capacitatea de a înțelege perspectiva celuilalt. În dezbateri înveți să asculți activ și să răspunzi argumentelor, nu emoțiilor. M-a ajutat să devin mai articulat, mai atent și mai responsabil față de ideile pe care le susțin” , adaugă David Țapu, licean pasionat de drepturile omului.

Dragoș Pâslaru, Diana Pungă și Mihai Ghigiu, prezenți la finala competiției

Dragoș Pâslaru, Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, a subliniat că dezbaterile academice dezvoltă competențe esențiale pentru diplomație, administrație publică și leadership și a amintit că face parte din prima generație de tineri care au practicat dezbaterile academice în România, la începuturile mișcării de profil. În opinia sa, exercițiul argumentării riguroase și al confruntării civilizate de idei reprezintă una dintre cele mai solide baze pentru formarea viitorilor lideri ai țării.

„Avem nevoie de oameni bine pregătiți, capabili să susțină o linie de argumentare chiar și atunci când este contestată. Dezbaterile nu sunt doar un exercițiu intelectual, ci o formă de antrenament pentru profesionalism, pentru rigoare și pentru capacitatea de a construi politici coerente. România își câștigă respectul prin generații care știu să gândească și să argumenteze” , a declarat Dragoș Pâslaru.

Diana Pungă, Consilier de Stat în cadrul Administrației Prezidențiale, a evidențiat faptul că integrarea României în circuitul competițiilor Cambridge confirmă recunoașterea internațională a performanțelor obținute de elevii români în ultimii ani și a subliniat că educația pentru gândire critică și dialog este un pilon fundamental al democrației și coeziunii sociale.

„Puterea argumentului este superioară argumentului puterii. Ce am văzut aici este esența unei societăți democratice sănătoase: dezbaterea ideilor, nu a persoanelor. Tinerii aceștia demonstrează că diferența de opinie nu este o amenințare, ci o resursă pentru a ajunge la soluții mai bune” , a adăugat Diana Pungă.

Mihai Ghigiu, Președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, a încurajat elevii să rămână implicați în viața publică, indiferent de domeniul profesional pe care îl vor alege, și a subliniat că România are nevoie de tineri care pot contribui la agenda publică prin competență, rigoare și responsabilitate.

„Educația nu înseamnă doar formarea de specialiști pentru piața muncii, ci și formarea de cetățeni. O societate în care oamenii nu își înțeleg drepturile și nu știu să le apere este o societate mai vulnerabilă. Dezbaterile vă învață exact acest lucru: să puneți întrebări, să analizați informația și să aveți curajul de a vă susține ideile” , a spus Mihai Ghigiu.

În România, mișcarea de dezbateri educaționale este susținută printr-o rețea de peste 100 de unități de învățământ în care funcționează cluburi de debate, majoritatea în licee de stat, dar și în școli private.

Pe 21 martie 2026, cele două echipe calificate vor urca la pupitrul din sala istorică a Cambridge Union, în cadrul competiției organizate la University of Cambridge. Este un moment cu o puternică încărcătură simbolică: vor vorbi în același loc în care, de-a lungul a peste două secole, au susținut discursuri lideri politici, laureați ai Premiului Nobel, șefi de stat și personalități academice care au influențat direcția dezbaterii globale, precum Dalai Lama, Winston Churchill, Ronald Reagan, Bill Gates și Stephen Hawking.

Organizarea primei ediții Cambridge Union Schools România a fost posibilă cu sprijinul partenerilor strategici Mușat & Asociații, Exim Banca Românească, Provident Financial Romania și Colliers România.

Better Speakers (betterspeakers.eu ), organizatorul principal, este o companie de training și consultanță în educație deliberativă, cu o echipă de 12 traineri și peste 200 de ani de experiență cumulată, care au obținut peste 50 de premii naționale și internaționale. Oferă cursuri și tabere de debate și public speaking în limba engleză pentru elevi din clasele V–XII și programe de argumentare în business pentru companii.

ARDOR (Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică) gestionează mișcarea de dezbateri educaționale la nivel național de aproape 30 de ani, colaborând cu școli și cu Ministerul Educației, susținând deschiderea cluburilor de debate și coordonând Echipa Națională a României pentru Campionatul Mondial de Dezbateri pentru Liceeni. În prezent, în peste 100 de unități de învățământ din România funcționează cluburi de dezbateri, majoritatea în licee de stat, coordonate de profesori voluntari sau foști elevi care au devenit la rândul lor antrenori.