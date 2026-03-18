Cozi interminabile la taxe și impozite: românii se înghesuie pentru a beneficia de reducerea de 10%

Românii au luat cu asalt ghișeele de taxe și impozite din toata țara. Oamenii au vrut să se asigure că își achită birurile până la finalul lunii pentru a obține bonificațiile oferite de stat. În unele localități cozile au fost pur și simplu interminabile.

Cozi la taxe după recalcularea impozitelor în Drobeta-Turnu Severin.

Contribuabilii care achită integral taxele și impozitele până pe 31 martie beneficiază de reduceri. Acestea sunt de 10% pentru persoane fizice și 5% pentru firme. Situația i-a încurcat pe românii care au plătit deja birurile către stat și care s-au văzut acum nevoiți să depună cereri suplimentare sau să aștepte compensări.

"Marii noștri fac legi peste noapte și tot peste noapte se răzgândesc, grație și populației care... Eu, unul personal, sunt revoltat și este bătaie de joc ceea ce s-a întâmplat. Față de anul trecut, cred că s-a pus 25% mai mult", spune un bărbat.

"O încurcătură în țara asta care nu se mai poate ajunge la un rezultat. Alergând, am plătit de bună-credință banii și acum umblu după ei să-i restitui. Timp pierdut, timp... ce să vă spun? O babilonie care nu se mai pune problema" , a declarat un altul.

"Este o reducere foarte mare pentru... sau de 55% pentru mijloacele de transport cu norma Euro E6 sau hibrid. În schimb, pentru cele cu norma de poluare E3 sau non-euro, reducerea este de 40-30%" , a afirmat directorul executiv al D.I.T.L. Drobeta-Turnu Severin Marinela Mateescu.

Oamenii spun că măsurile sunt binevenite, dar au venit totuși un pic prea târziu.

"A fost forțat să reducă pentru că erau cele mai mari impozite din țară. Deci Bucureștiul n-avea prețurile astea pe care le-a mărit domnul Screciu. Pe ei nu-i interesează, ei o duc bine-mersi, au salarii și le fac cum vor", afirmă un român.

"Asta e România și ne ocupă tot timpul. Mai bine nu ne așteptăm, mai rău ne așteptăm să ne mai vină", spune un altul.