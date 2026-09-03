Invazie de vulpi într-o localitate din Mehedinți! Animalele sălbatice au atacat gospodăriile și se plimbă libere pe străzi: Oamenii sunt disperați

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 sept. 2026, 18:01

Panică totală la doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar. Sălbăticiunile și-au făcut adăpost chiar în vecinătatea școlii din sat, iar oamenii susțin că autoritățile sunt legate de mâini și de picioare.

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