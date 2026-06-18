Advertising
Social· 1 min citire
Menajeră din Cluj, reținută pentru furt repetat din locuința angajatorilor
FOTO: Arhivă
O femeie de 41 de ani din județul Cluj a fost reținută de polițiștii din Gherla, fiind suspectată că a furat aproximativ 40.000 de lei din casa unei familii la care lucra ca menajeră de aproape nouă ani.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:37Zelenski amenință după atacul cu drone asupra Moscovei: „Dacă Ucraina arde, va arde și Moscova voastră”
- 12:48Amenzi rutiere mai mari de la 1 iulie 2026. Cât vor plăti șoferii pentru greșelile din trafic
- 21:59Trump amenință din nou Iranul: „Le vom arunca bombe direct în creștetul capului”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News