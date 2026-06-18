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Menajeră din Cluj, reținută pentru furt repetat din locuința angajatorilor

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 18 iun. 2026, 15:21

O femeie de 41 de ani din județul Cluj a fost reținută de polițiștii din Gherla, fiind suspectată că a furat aproximativ 40.000 de lei din casa unei familii la care lucra ca menajeră de aproape nouă ani.

Potrivit anchetatorilor, furturile ar fi avut loc în mod repetat în ultimii doi ani. Proprietarul locuinței, un bărbat de 62 de ani, a sesizat autoritățile după ce a observat dispariția a circa 25.000 de lei. Ulterior, polițiștii au stabilit că și soției acestuia îi dispăruseră aproximativ 15.000 de lei, ridicând prejudiciul total la 40.000 de lei.

Pentru a afla cine lua banii, familia a instalat camere de supraveghere în locuință. Imaginile au surprins-o pe menajeră în timp ce ar fi luat aproximativ 2.000 de lei dintr-un portofel. Pe baza probelor, femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.

Dacă acuzațiile se confirmă, aceasta ar putea fi cercetată pentru furt în formă continuată.

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