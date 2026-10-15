O tânăra crescută în SUA e suspectă în cazul unei crime din Cluj

Publicat 15 oct. 2026, 14:11 Sursă Monitorul de Cluj

Procurorii din Cluj-Napoca cercetează o tânără, nepoata victimei, pentru omor în contextul violenței în familie. Tânăra, care a crescut în SUA, a fost găsită grav rănită la locul faptei.

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