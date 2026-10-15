O tânăra crescută în SUA e suspectă în cazul unei crime din Cluj

Procurorii din Cluj-Napoca cercetează o tânără, nepoata victimei, pentru omor în contextul violenței în familie. Tânăra, care a crescut în SUA, a fost găsită grav rănită la locul faptei.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj a comunicat miercuri, 14 octombrie, că probele administrate au conturat suspiciunea ca una dintre cele două persoane implicate în incidentul din cartierul Grigorescu să fi exercitat acte de violență asupra celeilalte. Urmărirea penală a fost inițial dispusă pentru tentativă de omor, iar după decesul victimei, încadrarea juridică a fost modificată în omor.
Victima este un medic stomatolog pensionat, în vârstă de 77 de ani, care a decedat pe 12 octombrie. Persoana suspectată este nepoata acestuia, identificată ca fiind A.P., o tânără care s-a mutat în Statele Unite alături de mama sa acum mai mulți ani.
Potrivit apropiaților citați de Monitorul de Cluj, tânăra a crescut în Chicago, iar ulterior s-a stabilit în Milwaukee pentru a studia la Marquette University. Aceasta revenea periodic în România pentru a-și vizita bunicul, care era fratele fostului fotbalist al Universității Cluj, Tiberiu Poraczky.
Incidentul de pe strada Ștefan Mora
Faptele s-au produs în seara de 28 septembrie, într-un apartament de pe strada Ștefan Mora. Tânăra a reușit să iasă din locuință și a fost observată de trecători prezentând răni grave. Bunicul său a fost găsit în interiorul apartamentului, cu leziuni similare.
Ambii au fost transportați de urgență la spital. Starea de sănătate a tinerei nu i-a permis să fie audiată de procurori. În zilele anterioare incidentului, aceasta publicase pe rețelele sociale imagini din Cluj-Napoca, inclusiv din zona lacului Chios.
Investigațiile continuă pentru stabilirea motivului agresiunii și a modului în care au fost provocate leziunile ambelor persoane. Comunicatul Parchetului nu stabilește dacă tânăra s-a rănit singură, iar împrejurările rănirilor din zona gâtului rămân în curs de analiză. Persoana suspectată beneficiază de prezumția de nevinovăție.