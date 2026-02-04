Transfăgărășanul, închis temporar în zona Arefu. Lucrările la Barajul Vidraru se vor încheia pe 20 martie

Transfăgărășanul, închis temporar în zona Arefu

Circulația rutieră pe DN7C – Transfăgărășan este restricționată temporar, în zona localității Arefu, județul Argeș, începând de miercuri, din cauza unor lucrări de retehnologizare la Barajul Vidraru.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, traficul este închis pe tronsonul cuprins între kilometrii 61+500 și 61+750, în perioada 4 februarie – 20 martie 2026.

Măsura a fost instituită pentru a permite desfășurarea unor lucrări de înlocuire a grătarelor aferente amenajării hidrotehnice, operațiuni care necesită staționarea unei macarale pe carosabil.

De asemenea, pe sectorul montan al Transfăgărășanului, între Piscu Negru și Bâlea Cascadă (km 104 – 130+800), circulația rămâne închisă pe durata sezonului rece, urmând să fie redeschisă, de regulă, la începutul sezonului cald.

Lucrările de retehnologizare se desfășoară în intervale orare prestabilite, pentru a permite accesul localnicilor și al turiștilor în anumite perioade. Astfel, de luni până joi, lucrările au loc între orele 08:00 – 11:00 și 13:00 – 18:00, iar de vineri până duminică, între 08:00 – 11:00.

Autoritățile recomandă șoferilor să consulte informațiile de trafic înainte de deplasare și să folosească rute alternative, acolo unde este posibil.

Lucrările sunt programate să fie finalizate până la data de 20 martie 2026, dată la care circulația ar urma să fie reluată în condiții normale pe acest sector de drum.